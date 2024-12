VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Naćićemo rešenje, ljudi u Srbiji ne treba da brinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara o tome koje su opcije kada je NIS u pitanju, koji je rizik od sankcija i kako iz izbeći, kaže da sve to donosi neizvesnost ali da će država pronaći rešenje.

FOTO: Promo

- Večeras smo razgovarali o tome, bio je vrlo konstruktivan pristup i premijera Plenkovića. Mnogo opcija ima, videćemo. Prvo moramo da vidimo, imate 50 plus 6 odsto, 50 odsto vlasništa je pod sankcijama američkim, 6 je deo prridružene kompanije koja nije pod sankcijama, naših 29 posto i malih akcionara nisu pod sankcijama, neće ni biti. Kako će to da izgleda, moram da vidim. Sutra ću imati razgovore sa O' Brajanom, da vidimo kako će da izgleda. Sad već imam naznake kako će da izgleda papir, moram da dobijem papir da vidim konačno. Hoćemo da vidimo o čemu je reč. Ljudi moraju da razumeju da to ne može za dan ili noć. Prosto, šta bi to značilo i za Srbiju, nanelo bi probleme i Hrvatskoj i mnogim drugima. Sagledavamo to sve. Možemo mi da žurimo da pravimo drugi naftovod što, ne možemo da ga gradimo još godinu dana, kao što znate, prema Mađarskoj. Svakako, to donosi dozu neizvesnosti i nesigurnosti, ali naćićemo rešenje ali ljudi u Srbiji ne treba da brinu - rekao je Vučić.