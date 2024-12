USKORO RAMPA ZA LAŽNA SNIŽENJA? Ovo su moguća nova pravila za isticanje cena - mnogim trgovcima se neće dopasti

POTROŠAČI u Srbiji mogli bi uskoro da dobiju veći nivo zaštite od lažnih sniženja, ukoliko se usvoje nova pravila za isticanje cena tokom popusta.

Foto K. Mihajlović

Trgovci bi imali obavezu da osim cene na akciji prikažu i prethodnu najnižu cenu koja je važila za konkretan proizvod u periodu koji nije kraći od 30 dana. Cilj je da se spreče prodavci da poskupljuju artikal pre sniženja i obmanjuju građane o iznosu popusta. To bi značilo da roba mesec dana pre početka popusta ili sezonskog sniženja mora biti istaknuta po istoj ceni.

Ovo pravilo predviđeno je direktivom EU, a njenu implementaciju u naše zakonodavstvo predložio je deo članova Radne grupe koja se trenutno bavi izmenama Zakona o zaštiti potrošača. Nedavno su se završili "crni petak" i "crni novembar", a uskoro počinje zimsko sezonsko sniženje, koje prema zakonu startuje između 25. decembra i 10. januara. Već smo navikli da trgovci oglašavaju popuste od 10 do čak 70 odsto, ali u realnosti je malo pravih pojeftinjenja, a mnogo marketinških trikova.

U udruženjima potrošača kažu da se građani, između ostalog, najviše žale upravo na lažne popuste, kada trgovci prvo poskupe robu za 20 do 30 odsto pre akcije, a kada ona počne oglase da je za toliko procenata pojeftinila. Sada je Zakonom o trgovini zabranjeno oglašavanje prividnih sniženja roba ili usluga, ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu.

Ovde je ključna formulacija "u zanemarljivo kratkom periodu", što je širok pojam koji omogućava trgovcima da primenjuju lažne popuste. Implementacijom direktive EU upravo bi se sprečila ta nepoštana poslovna praksa.

Foto Tanjug

- Nadamo se da će biti usvojeni propisi iz tog evropskog akta, jer bi se time smanjila mogućnost da trgovci obmanjuju potrošače prividnim sniženjima - kaže Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. - Takva vrsta manipulacije, poskupljivanje proizvoda neposredno pre sniženja, da bi se onda oglasilo pojeftinjenje, teško se uočava. To zahteva da građani u dužem periodu prate cenu proizvoda koji ih zanima. Ipak, ima sve više edukovanih potrošača koji primećuju takve trikove i prijavljuju.

Kako objašnjava, i sada ovo predstavlja prekršaj, ako bi tržišna inspekcija utvrdila takvo ponašanje trgovca, ali nedostaje njihov nadzor. Oni imaju pravo uvida u knjige i mogu da provere kako su cene menjane. Ako je nivelacija rađena kratak period pred oglašavanje popusta i cene su podignute, pa su onda prikazane kao snižene na nekoj akciji to je kršenje odredaba Zakona o trgovini. Naravno, usvajanje evropske direktive bi rešilo ovaj problem na jednostavniji način. Ukoliko se akt EU ne implementira sada, Srbija će, svakako, u narednom periodu morati da se uskladi sa propisima EU koji se tiču zaštite potrošača, a time će biti obuhvaćena i posebna pravila o isticanju cena tokom popusta.

KAZNE IDU I DO DVA MILIONA AKTUELNIM Zakonom o trgovini u Srbiji je propisana prekršajna odgovornost u slučaju da se trgovac ne pridržava uslova za oglašavanje sniženja cena. Ukoliko inspekcija to utvrdi, sledi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv prodavaca. Kazna se kreće od 500.000 do dva miliona dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice.

S obzirom na to da uskoro počinje zimsko sezonsko sniženje, Dragić kaže da je važno da kupci znaju da ukoliko je oglašen najveći procenat sniženja, na primer 50 odsto, onda najmanje jedna petina proizvoda mora da bude obuhvaćena tim popustom.

- Ako je ponuđena roba u zanemarljivoj količini ili sa ciljem da se potrošač navodi na kupovinu druge vrste proizvoda, onda je to prekršaj - objašnjava naš sagovornik.

Kako ističe, ponuđena roba sada na sezonskom sniženju treba da bude iz zimske i jesenje kolekcije, a ne letnje. On kaže da kada potrošači uoče bilo koju zloupotrebu to mogu da prijave tržišnoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača, ali glavni savet kupcima je da budu oprezni kako bi izbegli prevare trgovaca. Često se dešava da je cena nekog proizvoda na akciji snižena samo za neki dinar, što posebno nervira potrošače, međutim to ne predstavlja prekršaj.

Foto P. Mitić

Sezonsko sniženje u Srbiji se oglašava dva puta godišnje i traje najduže do 60 dana. Zimsko počinje između 25. decembra i 10. januara, a letnje mora da startuje od 1. do 15. jula. Zakonom o trgovini razdvojene su vrste prodajnih podsticaja. Postoji jasna razlika između sezonskog sniženja, rasprodaje i akcijske prodaje. Za sve ove vrste podsticaja, osim za akcije koje traju do tri dana, prodavac je obavezan da istakne staru i novu cenu.

Rasprodaja može da se organizuje samo u slučajevima kada trgovac zatvara neki maloprodajni objekat, prestaje sa radom ili prodajom određene robe, a to ne može da učini onaj koji redovno posluje. Akcijske prodaje ne mogu da traju duže od 31 dana na određeni proizvod.