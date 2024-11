ŠVAJCARSKA SE TRANSFORMISALA U KRIPTO NACIJU: Bruner - Zahvaljujući inovacijama

EKSPERT za digitalne tehnologije i regulative Aleksandar Bruner ocenio je danas na predstavljanju Drugog izveštaja o čuvanju digitalne imovine u Švajcarskoj za 2024. u Privrednoj komori Srbije, da se ta zemlja transformisala u kripto naciju i da su za to zaslužne inovacije.

On je istakao da je dnevni obim u trgovini kriptovalutama u svetu 200 miliona dolara dnevno.

-Mislim da su stabilne kartice jedna od uspešnih priča na blokčejnu. Ove godine su 83 osobe ostvarile isti prihod kao Black Rock sa 16.000 ljudi, rekao je Bruner.

Izveštaj pokazuje kako se švajcarske privatne i državne banke sve više integrišu u svet digitalne imovine i kriptovaluta i donosi nove uvide i prognoze za dalji razvoj sektora.

Bruner je naveo da su tradicionalna tržišta kapitala ogromna i da su mnogo veća od kripto tržišta, kao i da je to prilika za rast.

Dodao je da je Švajcarska gradila taj prostor između tradicionalnih finansija i kripto blokčejna.

-Sve je zasnovano na blokčejn tehnologiji. To je u osnovi digitalna knjiga. On prati transakcije decentralizovano. Kada je bitkoin protokol pokrenut, ključna ideja bila je reakcija na finansijsku krizu, rekao je on.

Podsetio da je to decentralizovani protokol koji je u vlasništvu svih, gde svi tu obavljaju transakcije i gde svako može da mu pristupi.

Dodao je, da privatne banke nude kripto usluge i da se šire u Hong Kongu i Dubajiu zato što kripto pokreće inovacije.

Takođe, podsetio je da je 2023. Coin Desk rangirao Švajcarsku kao broj jedan kripto ekosistem.

-Jedna od zanimljivih stvari u kojima je blokčejn veoma dobar jeste da ako imate različite zainteresovane strane u širokoj mreži, gde različiti ljudi moraju da komuniciraju, sa različitim standardima, blokčejn je dobar u generisanju tih stvari, zaključio je Bruner.

Direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS Predrag Nikoliić rekao je da je blokčejn jedna od važnih tema za srpski IT sektor, kao i da je ovo drugi švajcarski izveštaj o čuvanju digitalne imovine za 2024.

-Ovde imamo zaista dobru IT zajednicu i veliki talenat koji se takođe može iskoristiti. Važno nam je da vidimo iskustvo švajcarske vlade. Ovo će nam pomoći ne samo da oblikujemo našu budućnost, već i da oblikujemo naše kratkoročne i dugoročne strategije, naveo je Nikolić.

Dodao je, da bi želeo da u Srbiji ima više slučajeva da se blokčejn tehnologija koristi u tradicionalnoj ekonomiji i u tradicionalnim industrijama.

Predsednik Superklaster Odličan 3 Nemanja Petrović je rekao da je Homo Blockchain Swiss jedna od asociijacija u Švajcarskoj koja se bavi promocijom Švajcarske kao destinacije za kripto i blokčejn kompanije.

-Superklaster sarađuje sa Blockchain Swiss već neko vreme i planiramo u sledećoj godini zajedno da organizujemo događaje u Švajcarskoj koji bi približili naša dva tržište", istakao je Petrović.

Poseta je organizovana uz podršku organizacije Swisscontact i Privredne komore Srbije, a sa ciljem da doprinese razvoju i jačanju kapaciteta srpskog Web3 ekosistema kroz razmenu znanja, upoznavanje sa najnovijim regulativama i iskustvima iz Švajcarske, koja važi za jednu od najnaprednijih u svetu u oblasti blokčejn tehnologije.

