VUČIĆ RASKRINKAO SVE LAŽI O RUDARENJU LITIJUMA: Dok ne dobijemo sve garancije za zaštitu životne sredine neće biti kopanja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u svom obraćanju naciji pomenuo je i kopanje litijuma.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Govoreći o jadaritu, kaže da je teško o bilo čemu razgovarati kad stvari postanu emocionalne, a ne racionalne.

Por jedan nema nikakvog kopanja i promene na terenu, niti će biti dok mi ne dobijemo sve garantije, znači u narednih 12 do 18 meseci ništa se neće deđšavati. Obmanjuju vas i lažu vas svakoga dana. Mi moramo da prikupimo svu dokumentaciju. Angažovaćemo eksperte iz inostranstva, ali uzećemo i najvolje srpske eksperte za zaštitu životne sredite, ione koji će moći da nam garantuju da će svi ljudi biti apsolutno sigurni i da će moći da se bave svojim zanimaljima, da će moći da rade sve što su i do sada radili i da će moći da budu i uspešniji nego što su bili i do sada. To je prvi uslov bez kojeg nećemo ni da razgovaramo o bilo čemu dalje. Tačka dva je briga o problemima svih ljudi koji su prodali svoje imanje u u procesu eksproprijacije u direktnom pogodbom sa RioTintom. Razgovaraćemo sa tim ljudima o njihovim problemima i kako da ih reše. Pod tri briga o zaštiti životne sredine će biti dodeljena najvećim svetskim, evropskim i domaćim ekspertima - rekao je Vučić i dodao da je dijalog ponuđen svima i političkim protivnicima.

- Oni su naravno to odbili računajući "dovoljno je zatrovana politička scena Srbije, nastavićemo da lažemo i obmanjujemo narod. I to ćemo probati da iskoristimo, jer narod na izborima nihe hteo nikoga bez plana, pa ćemo sada da iskoristimo gnev naroda i da pokušamo da na fonu takvih emocija se dočepamo fotelje i vratimo Srbiju u prošlost i nastavimo sa pljačkom kao štop smo to činili i pre 12, 15, 20 godina".

Tačka četiri je naša borba za kompšletan lanac vrednosti, rekao je predsednik.

Rudnik je na 140 hektara sa svim ostalim potrebnim kapacitetima, ne radi se o 400 hektara kako je danas rekao jedan glumac.

- Neće preći 220 hektara, a samo površinski kop "Kolubare" nam je na 60.000 hektara - rekao je Vučić.

Pozvao je političke protivnike da ne obmanjuju narod.

- Ne postoji prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida u Boru - tvrdi on i dodaje da su Kinezi uložili mnogo novca.

Dodaje da je prosečna plata u Boru 1025 evra.

- U samom rudniku je veća od toga - kaže Vučić.

Dodaje da je površinski kop tu 60.000 hektara, a zemlja oko Loznice 140 hektara.

- To je 400 puta manje. Ako računamo 220, to je 300 puta manje i to podzemni kop - kazao je on.

- Rekli su svakog dana nešto oko sumporne kiseline, svi u svetu je koriste na svakom mestu, mi je svugde koristimo. Odjednom je to postao najveći problem. Samo da vam ukažem čime obmanjuju javnost. Sumporna kiselina će se ovde koristiti u zatvorenom sistemu, koristiće se na 90 stepeni, nema sumpornih kiša, nema nikakvog isparenja. Samo da vam kažem koliko izmišljotina i laži su slušali prethodnih dana.

- Gradimo posebnu prugu da nigde i nikad ne dođe u kontakt sa bilo kim drugim. U Jadru em je posebni rudnik, nema tečne jalovine i sve je čvrst otpad, samo da vidite o kakvim prevarantima i lažovima je reč.

- Čuli smo prethodnih dana da to izazova patogene mutacije kod dece, o tome su govorili poljoprivredni stručnjaci, laž do laži. Je li moguće da neko takvo nešto izgovara samo da bi svoje političke interese ostvario. Vi kad to čujete kao argument nema šta drugo nego da se prekrstite. Ja nemam odgovor na iracionalne i sumanute stvari, primedbe koje veze sa realnošću nemaju. Kako da odgovorite ljudima nešto pristojno koji jure ljude i viču ti meni prenosiš koronu, koji pričaju o Zemlji kao ravnoj ploči.

- Pričate o Loznici, Loznicu podigla viskoza. 11.000 ljudi je radilo na Viskozi, dok je vi niste uništili. Vi pričate o zaštiti životne sredine, u Kosjeriću se skupili gde su dali cementaru i sve vreme ste imali prašinu, uzeli sebi pare u džep i ni o čemu nisu brinuli.

On je dao ponudu opoziciji da njih 75 donesu potpise da pre kraja godine idemo na referendum o opozivu predsednika.

- Ima vas toliko. Skupite 70. Daćemo sve što je potrebno za 2/3 poslanika i raspisaćemo referendum pre kraja godine o opozivu predsednika Republike - kazao je on.