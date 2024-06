“CRNA KUTIJA” I U AUTOMOBILIMA: Da li će ova promena poboljšati bezbednost ili ne

O TOME da avioni imaju "crne kutije" znamo svi, ako ništa drugo, onda iz vesti kada dođe do neke nesreće.

Ovaj uređaj je nekada jedini način da se sazna šta se zaista događalo u pilotskoj kabini. Sada se, po uzoru na avione, ugrađivanje "crnih kutija" planira i u sva novija vozila na teritoriji Evropske unije, i to već od 7. jula tekuće godine.

KAKO FUNKCIONIŠE "CRNA KUTIJA" U AUTOMOBILIMA

"Crna kutija", odnosno "Event Data Recorder" (EDR) je elektronski uređaj koji je velikim brojem senzornih jedinica povezan sa vozilom, zahvaljujući čemu se u kontinuitetu beleže svi podaci o vozilu, stilu vožnje, pa čak i o tome da li je došlo do aktivacije sistema za asistenciju u vožnji.

Senzori su izuzetno osetljivi i mogu da "predvide" saobraćajnu nezgodu i signaliziraju o predstojećem sudaru sa drugim vozilom ili preprekom na putu. Snimci koje ovaj uređaj registrueje su veoma kratki: 5 sekundi pre i 300 milisekundi nakon nesreće, prenosi britanski portal Motor1. Stoga, one mogu biti krucijalan dokaz u slučaju nezgode na drumu.

UREĐAJ ĆE BITI DEO OSNOVNE OPREME, DEAKTIVACIJA NEĆE BITI MOGUĆA

EDR uređaj će se, na osnovu Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta, ugrađivati u sva nova putnička i laka komercijalna vozila (do 3,5 tona), i to već od 7. jula 2024. godine. Po mišljenju sručnjaka za bezbednost u saobraćaju, ovakva mera može značajno doprineti smanjenju broja saobraćajnih nesreća na drumovima. Uskladišteni podaci biće dostupni vlasniku vozila, a pristup njima omogućen samo po nalogu sudije ili tužioca ukoliko do nezgode dođe.

"Crna kutija" biće deo osnovne opreme novih vozila, a ono što je posebno interesantno jeste da neće postojati način da se ona deaktivira, jer je čini čitav sistem elektronike koji je umrežen sa ostatkom vozila. Najveća mana ovog uređaja jeste to što će biti praktično nemoguće ugraditi ga u starije automobile, što znači da će deo vozila na drumovima i dalje biti bez ovog vida praćenja.

