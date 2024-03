KO JE ZAINTERESOVAN ZA GENERALŠTAB: Vesić - Nije tačno da vlada želi da pokloni državno zemljište

MINISTAR građevinarstva Goran Vesić izjavio je danas Tanjugu da ima nekoliko zainteresovanih kompanija koje žele i vide mogućnost da investiraju u lokaciju na kojoj se nalazi zgrada Generalštaba u Beogradu oštećana u bombardovanju 1999. i istakao da nikakav dogovor još nije postignut niti dokument potpisan, kao i da su neistinite tvrdnje da postoji namera da se pokloni to državno zemljište.

Zdanje je oštećeno 1999. godine, Foto N. Fifić

- Vlada Srbije je donela odluku da me ovlasti da pregovaram i potpišem memorandum sa potencijalnim partnerima za revitalizaciju kompleksa bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, odnosno SSNO, kasnije Generalštaba. Međutim, nikakav dogovor niti smo postigli, niti je bilo koji drugi dokument na osnovu tog ovlašćenja potpisan, rekao je Vesić.

Naglasio je da nije potpisan ni memorandum, ni ugovor, niti bilo šta drugo što proizilazi iz tog ovlašćenja.

- Kada i ako bilo kakav ugovor ili akt bude potpisan, tada će Vlada Srbije o tome obavestiti javnost i biće konferencija za štampu i javnost će naravno biti upoznata sa svim detaljima potpisanog akta, rekao je Vesić.

Kaže da ne treba praviti senzaciju tamo gde nema, jer nije vest da je neko dobio ovlašćenje da potpiše ugovor, već da bi vest bila da su ugovor ili memorandum potpisani, ali da se to još uvek nije dogodilo.

- Da li će se dogoditi, zavisi od toga da li ćemo moći da se dogovorimo sa potencijalnim partnerima ili ne, ili ukoliko se ne budemo dogovorili, nikakvog ugovora neće biti, istakao je Vesić.

Napomenuo je da posle potpisivanja memoranduma ili ugovora sledi reizrada projekta i eventualna promena urbanističkog plana, pošto se još ne zna se da li će biti potrebna ili ne.

- Što znači da će se te procedure obavljati po sadašnjim zakonima koje podrazumevaju javnu raspravu i uključivanje javnosti. Tako da će javnost na vreme biti obaveštena o svemu, o projektu koji se priprema, rekao je Vesić za Tanjug.

Vesić je naglasio da je pre nekoliko dana na konferenciji za medije, koju je održao Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka, izrečeno nekoliko laži.

Prva laž je, dodaje Vesić, da je potpisan memorandum i istakao je da to apsolutno nije tačno.

Foto Arhiva Novosti

- Druga laž koja je izrečena, to je da Vlada Srbije ima nameru da pokloni zemljište potencijalnim partnerima. I onda oni pominju američke firme (Kushner Realty i Atlantic Incubation Partners LLC povezane sa Donaldom Trampom). Prvo, po zakonu nije moguće pokloniti državno zemljište, tako da je to laž, a inače bilo je takvih slučajeva u prošlosti i neke prošle vlade su to radile, recimo sa kompleksom Maršalata gde se sada nalazi ambasada SAD i tada te vlade zbog toga nisu napadane. Ja mislim da nije ni trebalo da budu napadane. Prema tome, takva praksa manje-više postoji, rekao je Vesić.



Napomenuo je da 25 godina na tom prostoru stoje ruševine i da su mnoge vlade pokušavale da probaju da ih uklone ili obnove, odnosno urade nešto da tamo više ne stoji to ruglo.

- Vlada Srbije, čiji sam član, nema nameru da čeka još 25 godina da tamo stoje ruševine. Molim sve koji imaju konkretne predloge i koji mogu da dovedu investitore da pričamo o tome i svako ko misli da može da dovede investitora koji bi eventualno bio spreman da uloži novac u tu lokaciju, dobrodošao je u Vladu Srbije na razgovore, a ne da pričamo prazne priče, poručio je Vesić.

On je prokomentarisao da se u javnost čula jedna čudna teza te nevladine organizacije koja je održala konferenciju za medije da je neprimereno da na tom kompleksu rade američke firme.

- Prvo, ne postoji kolektivna krivica. I mi Srbi smo, kao što sami znate, narod koji se žestoko bori protiv kolektivne krivice, a nama je pokušana da bude nametnuta kolektivna krivica više puta, kroz pokušaj rezolucije o Srebrenici i da ceo narod naš bude optužen za nešto što su uradili pojedinci, rekao je Vesić.

Naglasio je da kolektivna krivica ne postoji za bilo koje delo, pa i za bombardovanje i agresiju na Srbiju, već da postoje odgovorni pojedinci.

- I mogu da primetim da tim nevladnim organizacijama ne smeta kada primaju novac iz tih zemalja po određenim projektima, ali smeta kada investitori iz tih zemalja, u ovom slučaju iz SAD, žele da investiraju u Srbiju. Prema tome, svaka kompanija koja će investirati u skladu sa našim zakonima, koja će doneti dobro Srbiji, koja će ovde da gradi i zaposli nove ljude - dobrodošla je u Srbiju, bez obzira na to da li je to američka, kineska, indijska ili bilo koja druga kompanija na svetu, poručio je Vesić.

Generalštab, remek-delo slavnog arhitekte, Foto N. Fifić

Zamolio je javnost se ne bavi tim pitanjem senzacionalistički i da ne donose unapred zaključke ako se nešto nije dogodilo.

- A da ćemo kao vlada naći partnera za tu lokaciju, to će se naravno dogoditi, jer smo mi druge projekte pokrenuli koji su stajali decenijama. Da su neke druge vlade pre nas to radile, mi danas ne bismo pričali o ovome, nego niko ništa nije uspeo da uradi. A kada se bude potpisao ili ako se bude potpisao bilo kakav memorandum ili bilo kakav ugovor, o tome će javnost biti obaveštena. I u tom slučaju će naravno svi znati šta će se raditi na toj lokaciji, istakao je Vesić.

Na pitanje da li postoje neki okvirni rokovi i na koji način bi ta lokacija mogla da se revitalizuje, rekao je da nikakvi rokovi nisu predviđeni i da još ne postoje nikakvi planovi.

- Zato što 25 godina tamo stoje ruševine, tako da mislim da je to trebalo odavno da se reši na ovaj ili onaj način. Ne postoje nikakvi planovi šta bi tamo moglo da se gradi i kakva bi mogla da bude namena, iz jednostavnog razloga što u ovom trenutku nemamo partnera koji je spreman da uloži novac. Kada dobijemo partnera koji je spreman da uloži novac, pričaćemo o tome šta može tu da bude, tako da u ovom trenutku nikakvi planovi ne postoje. O tome je zaista preuranjeno pričati, zaključio je Vesić.