STRUJA NEĆE POSKUPETI: Đedović Handanović - Radimo novu metodologiju za privredu

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je jutros gostujući na televiziji Pink da je Elektroprivreda postigla istorijske finansijske rezultate, da će dobit kompanije u prethodnoj godini premašiti 100 milijardi dinara i da će EPS ostati državna kompanija.

Foto: Tanjug/Emilija Jovanović

- Ni u jednom planu Vlade Srbije nije predviđena privatizacija Elektroprivrede Srbije niti će do toga doći, iako se prethodne godine spekulisalo o tome, što se pokazalo kao neistina. EPS će sigurno ostati državna kompanija. U prethodnom periodu postignuti su istorijski finansijski rezultati zbog čega sam zadovoljna, s obzirom na to da će dobit premašiti 100 milijardi dinara, odnosno skoro milijardu evra, što se nikada do sada nije dogodilo. Međutim, reforme moraju da budu brže i bolje, zbog čega se radi plan restrukturiranja, ali stvari moraju da se menjaju po dubini kako bismo uspešno sproveli transformaciju jedne od najvažnijih kompanija za energetsku sigurnost naše zemlje, rekla je ministarka.

Đedović Handanović je navela da se cena električne energije za građane neće povećati u ovoj godini, uprkos neistinama koje se pojavljuju u medijima, dok se radi na metodologiji obračuna cena za privredu koje će se snižavati kasnije tokom godine.

- U određenim medijima imali smo priliku da vidimo i čujemo da se poskupljenje struje odlaže zbog izbora. Prošle godine smo pre izbora rekli, nakon posete misije Međunarodnog monetarnog fonda, da nije planirano povećanje cene struje za građane. U saradnji sa „Elektroprivredom Srbije“ i „Srbijagasom“ radimo na novoj metodologiji obračuna cena za komercijalne potrošače, koja će se snižavati kasnije tokom godine, ukoliko se trenutni tržišni trend nastavi, rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je ukazala da se tokom energetske krize država ponašala odgovorno i da je preuzela rizike enormnog rasta cena na tržištu.

Foto EPS promo

- Kada su loša vremena, svi gledaju da ih država zaštiti od nestabilnosti dok ih za državu nije mnogo briga kada se okolnosti promene. Mi ćemo i dalje nastaviti da se ponašamo odgovorno. Prošle godine smo imali korekcije cena, ali smo drugu godinu zaredom nastavili da dajemo popuste domaćinstvima za racionalnu potrošnju električne energije koji idu i do 40 odsto. Više od 1,5 miliona domaćinstava mesečno ostvaruje popuste što pokazuje da su nastavili i ove grejne sezone da se ponašaju odgovorno. Takođe, izdvojili smo značajna finansijska sredstva i dvostruko povećali broj energetski ugroženih domaćinstava koji imaju umanjene račune i do 50 odsto za struju, gas i grejanje, rekla je ona.

Ministarka je ukazala da država ne sme da se odrekne prirodnih bogatstava kojim raspolaže.

- Moramo da podignemo struku i bolje zaštitimo interese države, građana i obezbedimo održivo rudarstvo u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Započeli smo rad na Strategiji upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima za period od 2025. do 2040. godine. Sagledaćemo prilike i potrebe za rudama bakra, zlata, bora, litijuma, nikla, kobalta... Strategija će biti dokument koji treba da podigne svest kako stručne, tako i šire javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina. Upravo kroz Strategiju želimo da damo odgovore na sve trenutne izazove, ali i definišemo poziciju Srbije na rudarskoj mapi Evrope i sveta, rekla je ministarka.

Đedović Handanović je navela da se planira i donošenje novog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji će predvideti veću ulogu Republike Srbije u samom postupku odlučivanja u oblasti geologije i rudarstva.

D.N.

- Zakonsku regulativu ćemo pre svega izmeniti da bismo obezbedili veći uticaj države, i bolje zaštitili interese naše države i građana. Danas rudarstvo ima mnogo veći udeo u bruto domaćem proizvodu i privrednom rastu, nego što je to bilo pre deset godina i rudarstvo mora da ostane izvor privrednog razvoja i u budućnosti, rekla je ona.

Ministarka rudarstva i energetike navela je i da podržava formiranje Narodnog pokreta za državu, kao i da je za državu veoma bitno da se udruže svi oni koji su postigli određena profesionalna dostignuća.

- Bitno je da se udruže svi oni koji mogu da pomognu svojoj državi da raste i da se razvija i koji vole svoju zemlju, patriote. Nalazimo se u izazovnom geopolitičkom momentu i kada je u pitanju Kosovo i Metohija i kada su u pitanju geopolitičke tenzije i sukobi, bilo da je reč o ratu na evropskoj teritoriji ili na Bliskom istoku, ili Srednjem Istoku i važno je da se svi udružimo i budemo složni da bismo realizovali sve što smo obećali do 2027. godine i Ekspo izložbe. Kao što je patrijarh Pavle rekao, treba da se ujedinjujemo i ne cepamo, i ovo je prava prilika za tako nešto, da bismo bili snažniji i otporniji i da ne bi mogli tako lako da nas napadaju oni koji bi to želeli, kazala je Đedović Handanović.

BONUS VIDEO: DR Novosti: Kada treba početi sa anti-age rutinom