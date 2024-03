Modrnizuje se merna infrastruktura Elektrodistribucije Srbije: Pametna brojila dobra za sve

Brojne koristi za potrošače, kao što su bolja kontrola potrošnje energije, preciznije računanje troškova, kao i smanjenje gubitaka u distribuciji struje

Foto: Radenko Živković

Elektrodistribucija Srbije postavila je više od 100.000 pametnih brojila u veoma kratkom roku i tako ubrzala modernizaciju merne infrastrukture. I stručnjaci za energetiku i predstavnici udruženja potrošača slažu se da je to dobra vest za građane.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) ocenio je da uvođenje pametnih brojila u Srbiji ima potencijal da donese brojne koristi potrošačima, kao što su bolja kontrola potrošnje energije, preciznije računanje troškova, kao i smanjenje gubitaka u distribuciji struje.

- Pametna brojila će ukloniti svaku sumnju potrošača u ispravnost očitavanja brojila, a na koju smo do sada imali najviše prigovora – naglasio je Papović. - Nova brojila doprinose i boljoj energetskoj efikasnosti kroz praćenje potrošnje, odnosno optimizovanje obrazaca ponašanja što će dovesti i do smanjenja ukupne potrošnje energije na nacionalnom nivou. On je dodao da bi u ponudi analogno ili pametno brojilo njegov izbor uvek bilo pametno brojilo, jer preciznije praćenje potrošnje koje digitalna tehnologija omogućava doprinosi, ne samo samo potrošačima, već i celom društvu.

Foto: Radenko Živković

Željko Marković, stručnjak za energetiku rekao je da kada se povežu sa centrom za upravljanje pametna brojila nekoliko puta u toku dana šalju svoja stanja i imaju mogućnost da se daljinski tačno očita potrošnja.

Prema njegovim rečima, ti moderni uređaji imaju i druge napredne funkcije, tako da ukoliko dođe do neke greške, brojilo to prijavljuje i može odmah da se zameni, pa ne mora korisnik da ide na šalter da prijavljuje da sumnja u ispravnost brojila.

- Ono što je još važno za kupce, odnosno vlasnike brojila, za sve nas, jeste da pametno brojilo signalizira ako postoji neki kvar u tom delu mreže, pa se ubrzava i traženje samog kvara, što znači da će brže reagovati ekipa i da će popraviti u slučaju nestanka struje – istakao je Marković.

Prema najavama iz Elektrodistribucije Srbije postavljanje pametnih brojila i obnavljanje merne infrastrukture nastaviće se i u narednim godinama. Plan je da se projektom masovne ugradnje pametnih brojila, uz pomoć države, EU fondova, međunarodnih finansijskih institucija kao što su EBRD i EIB, do kraja decenije zameni oko 80 odsto postojećih brojila novim digitalnim sa daljinskim očitavanjem potrošnje.

Saša Marčeta, specijalista za pametne merne sisteme u Elektrodistribuciji Srbije podsetio je da je zamena starih uređaja za merenje potrošnje električne energije novim pametnim brojilima besplatna za građane.

- Krenuli smo u poslednjem tromesečju 2023. godine sa zamenom brojila u Beogradu i Novom Sadu. Nova pametna brojila ima više od 100.000 korisnika. Nastavićemo projekat u dva najveća grada u Srbiji, a uslediće i Niš, Kraljevo, Čačak, Užice, Jagodina, Subotica, Vranje, Zaječar, Kruševac, Sombor i Smederevo – rekao je Marčeta.

Lakša štednja Predsednik NOPS istakao je da će potrošačima biti omogućeno praćenje i kontrolisanje potrošnje električne energije različitim mehanizama koje omogućavaju pametna brojila, kao što su online platforma za praćenje potrošnje, pametni kućni sistemi za kontrolu potrošnje, zatim mesečni izveštaji. - Pametna brojila mogu da upozore kada se zabeleži neobično visoka potrošnja energije, što potrošačima omogućava da identifikuju i reše probleme kao što su curenje energije ili neefikasni aparati. Tako mogu lakše da štede struju – ocenio je Papović.