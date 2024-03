POLA MILIONA ZA HEKTAR NJIVE: Najskuplje poljoprivredno zemljište prodato na teritoriji Grada Novog Sada

NAJSKUPLjI kvadratni metar njive prodat je na teritoriji Grada Novog Sada, u opštini Rumenka. Kako se navodi u "Izveštaju o stanju na tržištu nepokretnosti u poslednjem kvartalu 2023. godine" Republičkog geodetskog zavoda, njegova cena iznosila je 50 evra po kvadratu za parcelu površine 19.970 metara kvadratnih. Za oranicu, koja ima nešto manje od dva hektara, plaćeno je 998.500 evra, što znači da hektar košta pola miliona evra.

FOTO: Arhiva novosti

RGZ navodi da je u poslednjem kvartalu 2023. za najskuplju njivu u Srbiji izdvojeno 3,5 miliona evra. Parcela ima površinu od 249 hektara, a nalazi se u opštini Vrbas.

Kako za "Novosti" objašnjava Aleksandra Mihajlović, sa portala specijalizovanog za nekretnine "4zida", traženo je poljoprivredno zemljište u Sremčici, Surdulici, Beškoj, Sopotu, okolini Novog Sada i Subotice. Kao i kod ostalih nekretnina lokacija igra ključnu ulogu i utiče na cenu i vrednost njive.

- Na Kosmaju se cene za zemljište u proseku kreću od 650 evra za ar do 2.000 evra, u Barajevu od 500 evra, pa do 5.000 evra - navodi Mihajlovićeva. - U okloni Novog Sada raspon cena po aru ide od nekoliko hiljada do više od 10.000 evra, dok se u Nišu, na primer, kreću u proseku od 370 evra do 17.000 evra.

Prema njenim rečima, kod kupovine njiva postoji razlika da li je ljudi pazare kao investiciju ili za obradu. U svakom slučaju, kako dodaje, treba videti za koju poljoprivrednu kulturu je zemljište pogodno, kakvi su pristupni putevi, da li su vlasnički i suvlasnički odnosi jasni.

Ona objašnjava i da kada su u pitanju placevi koji se oglašavaju postoje tri vrste, osim poljoprivrednog, tu su i građevinsko i industrijsko zemljište. Potražnja za placevima i vikendicama, kako dodaje, nije na istom nivou kao što je bila za vreme i nakon pandemije virusa korona, ali se na osnovu ponude može zaključiti da i dalje postoji interesovanje.

- Najviše se nudi građevinski tip placeva, koji čini više od polovine oglasa, dok se 10 procenata odnosi na njive - navodi naša sagovornica. - Cene variraju u zavsinosti od lokacije, infrastrukture, tipa zemljišta kao i velične placa.

U BEŠKOJ AR OKO 1.600 EVRA U okolini Surdulice, u blizini Vlasinskog jezera, može se kupiti njiva po ceni od oko 1.000 evra po aru. U Beškoj se oranica površine 17 ari prodaje za 27.000 evra, odnosno ar košta 1.588 evra. Na Ibarskoj magistrali poljoprivredno zemljište od 6.653 ara nudi se za 150.000 evra.