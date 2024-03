DO KRAJA GODINE OČEKUJE SE KRAJ IZGRADNJE BRZE SAOBRAĆAJNICE IVERAK - LAJKOVAC: Valjevo povezuju na Miloš Veliki

BRZA saobraćajnica Iverak - Lajkovac biće gotova do kraja godine, kada se očekuje kraj radova na deonici od petlje Divci do Valjeva.

Takođe, u narednim nedeljama biće potpisan i ugovor o izgradnji Južne obilaznice oko Valjeva, u dužini od 2,2 kilometra. Ovo je najavio ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić.

Kako je kazao resorni ministar, ukupna vrednost izgradnje brze saobraćajnice Iverak - Lajkovac je 158 miliona evra.

- Brza saobraćajnica Iverak - Lajkovac duga je 18,2 kilometra i predviđena je za brzinu do 100 kilometara na čas. U saobraćaj je puštena u dužini od 12,4 kilometra. Ona treba da omogući Valjevu da se priključi na auto-put Miloš Veliki, odnosno da Valjevo bude priključeno na mrežu auto puteva i brzih saobraćajnica - rekao je Vesić.

Ministar je podsetio da je prošle godine završen prvi deo brze saobraćajnice, od Lajkovca do petlje Divci. Sada je ostalo da se do kraja godine završi 5,8 kilometara do Valjeva. Završava se i još nekoliko eksproprijacija koje su ostale i radi se punom parom na celom projektu.

- Za početak radićemo 2,2 kilometra koja će suštinski značiti kompletnu obilaznicu oko samog Valjeva, što znači izmeštanje kompletnog teretnog saobraćaja iz grada, i to je nešto što će biti nastavak ovog projekta - naveo je Vesić.

Na brzoj saobraćajnici Iverak - Lajkovac ima 20 objekata, poput mostaova i nadvožnjaka, a ukupna dužina mostova na trasi je 5.250 metara. Glavni izvođač radova na projektu je kineska kompanija Čajna Šandong.

Rukovodilac nadzora na izgradnji deonice od petlje Divac do Valjeva Darko Milidragović naveo je da na izgradnji deonice trenutno radi 25 radnika. Na toj deonici ima osam mostova od kojih je sedam mostova završeno više od 90 odsto. Lokalni privrednici očekuju da će ova brza saobraćajnica omogućiti manje troškove poslovanja i poboljšanje kvaliteta rada, jer će biti lakše snabdevanje materijalima i transport proizvoda prema kupcima.