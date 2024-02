"NOVOSTI" ISTRAŽUJU: Kolike su kirije u velikim gradovima u regionu

KIRIJE za stanove u velikim gradovima u regionu otišle su u nebo, javljaju dopisnici "Novosti". Za građane sa prosečnim primanjima iznajmljivanje nektretnine je postalo pravi luksuz, a mnoge koji zarađuju ispod proseka poskupljenje rente je dovelo na rub egzistencije. Poređenje rente za jednosoban stan, pokazuje da najmanje na mesečnom nivou plaćaju podstanari u Banjaluci, od 200 do 250 evra, i Skoplju gde je potrebno izdvojiti od 220 do 320 evra. Najveća cena najma za nekretninu iste strukture je u Podgorici, Zagrebu i Ljubljani, a kreće se od 350 do 700 evra. Beograd je negde između ove dve kategorije, zakup jednosobnih stanova uglavnom ide od 300 do 500 evra.

Foto Shutterstock

Kako za "Novosti" objašnjava Aleksandra Mihajlović, sa portala specijalizovanog za nekretnine "4zida", cene izdavanja stanova varijaju u odnosu na lokaciju i kvadraturu.

- Sada je prosečna oglašena cena na nivou Beograda za garsonjeru 290 evra, za jednosoban 380, a za dvosoban 700 evra mesečno - kaže Mihajlovićeva. - Najskuplje oglašen stan u glavnom gradu je na Savskom vencu. Njegov mesečni zakup je 9.500 evra, a u pitanju je petosoban namešten stan sa garažom.

Ona navodi da je u odnosu na prošlu godinu primetan je pad cena za sve strukture stanova. Prosečna oglašena kirija za garsonjeru na kraju 2023. bila oko 400 evra, jednosobnog stana 500, a za dvosoban je trebalo izdvojiti 1.260 evra. Cene se, kako dodaje, nisu vratile na nivo cena iz 2019. ali sada beleže stagnaciju.

- Najtraženiji su stanovi do 50 kvadrata - kaže Mihajlovićeva. - Zvezdara je, zbog svog položaja omiljena destinacija onih koji dolaze da žive u Beogradu, a žele da budu blizu centra grada. Mirijevo, koje takođe pripada ovoj opštini, jedno od naselja koje najviše privlače mlade bračne parove i porodice sa decom.

Cene najma stanova u velikim hrvatskim gradovima otišle su u nebo i stalno rastu. Jednosobni stan u centru Zagreba može da se iznajmi od 400 do 700 evra, u zavisnosti od kvaliteta, a ima i onih u novijim zgradama koji koštaju preko 1.000 evra. Na periferiji je oko 10 do 20 odsto jeftinije, ali prava je sreća ako neko nađe stan za 300 evra.

Dvosobni stanovi u centru Zagrebu se nude za 700 do 1000 evra, a luksuzniji koštaju i 1500 evra, dok su na periferiji cene umerenije, između 500 i 800 evra. Trosobne nekretnine u centru iznajmljuju se od 900 do 2.000 evra, a u luksuznijim zgradama i za 2.500 evra. Na periferiji su cene različite, ali za ovu strukturu stana nisu niže od 600 evra.

Sa prosečnom platom koja je Zagrebu oko 1.200 evra, iznajmljivanje stana je veliki luksuz, pa sve više mladih ljudi ostaje da živi sa roditeljima. Za one koji uzimaju kredite za kupovinu nektretnine otplata gotovo da dođe povoljnije od najma. I u Ljubljani su cene iste kao u Zagrebu, ali je kupovna moć građana viša, plate su najmanje 20 odsto veće.

Cene nekretnina, ali i mesečnih renti u Crnoj Gori dostigle su istorijski maksimum. Zahvaljujući velikom broju stranaca u prethodnih par godina cene su uvećane za oko čak 40 odsto, tako da se u Podgorici iznajmljivanje garsonjera i manjih stanova mesečno se plaća, u najboljem slučaju, oko 350 evra i to uglavnom negde na periferiji. Kada je reč o centru grada, ali i najpopularnijem Siti kvartu, te naseljima Blok pet i Stari aerodrom cene su nešto veće i kreću se od minimum 450 sve do 1.000 evra. Na primorju je renta još i veća. Mesečna kirija kreće se od minimalnih 500 evra, pa na dalje.

Prosečna plata u toj zemlji je oko 807 evra, ali veliki broj građana mesečno zarađuje znatno manje od tog proseka, pa je rast cena kirija mnoge doveo na rub egzistencije. Na to već neko vreme ukazuju u Udruženju podstanara Crne Gore "Moj dom" koji traže pomoć države. Zahtevaju da im se obezbede subvencije za kirije, režije, navodeći da cela mesečna plata često nije dovoljna da se plati zakup.

Najam stanova u Federaciji Bih i Republici Srpskoj raste iz godine u godinu. U Banjaluci za mesečni najam garsonjere, potrebno je izdvojiti najmanje 180 do 200 evra, a za jednosobne stanove od 200 do 250 evra. Zakup dvosobnih stanova od 50 i više kvadrata minimalno košta 250, a u zavisnosti od lokacije ide i do 400 evra. U Sarajevu je kirija veća, pa za garsonjeru najmanje treba izdvojit 250 evra, a u centru grada se mesečni najam kreće oko 500 evra pa na više. Dvosobni stanovi se izdaju od 350, pa do 1.000 evra, ako su u centru.

Rentiranje bolje opremljenog dvosobnog ili trosobnog stana u strogom centru Skoplja premašuje 500 evra. Nešto su niže cene u okolnim naseljimlja, pa se ista strukutura stanova u proseku izdaje za oko 250 do 300 evra. U starijim zgradama na periferiji moguće je zakupiti garsonjeru i za 150 evra.