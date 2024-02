U ISTRAZI UDESA AVIONA ŠEST ZEMALJA: Prikupljaju se informacije iz Srbije, Poljske, Italije, Danske, Brazila i Grčke (FOTO)

NEZVANIČNE pretpostavke, koje su se mogle čuti u medijima, da je posredan ili neposredan uzrok udesa aviona "embraer E195" kompanije "Maraton erlajns", u nedelju uveče u beogradskoj vazdušnoj luci, najverovatnije ljudski faktor, bile su na pravom tragu.

To je donekle potvrdila izjava direktora Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Nebojše Petrovića.

Ono što je nesumnjivo utvrđeno i što mogu da podelim sa vama to je da je Kontrola letenja dala jasno uputstvo pilotima na koji deo piste da izađu pre poletanja, a da oni tu informaciju, odnosno naredbu nisu ispoštovali, i to već usmerava našu istragu na određeni pravac - rekao je Petrović. - Ali nije to jedino čime ćemo se baviti. Mnogo je veća širina ovog slučaj.

Nezavisno Vladino telo CINS vodi istragu o nezgodi letelice iz strukovnog ugla, a ona će, kako procenjuju u toj organizaciji, trajati najmanje tri meseca. Događaj će klasifikovati kao udes, jer su oštećenja na avionu toliko ozbiljna da nije reč o incidentu.

Grčka kompanija "Maraton erlajns" je obavljala letove za "Er Srbiju" po tzv. wet lease modelu zakupa koji uključuje iznajmljivanje aviona, njegovo održavanje, osiguranje i posadu.Piloti su bili iz Italije i Poljske.

Letelica sa 106 putnika je prilikom poletanja iz Beograda za Diseldorf izašala sa piste i udarila u antene i svetlosnu signalizaciju, da bi potom prinudno sletela na beogradski aerodrom. Pretpostavlja se da je posada, uprkos upozorenju Kontrole letenja, izabrala kraći deo poletne piste, tako da nije bilo dovoljno vremena da se odvoji od tla i izbegne aerodromsku infrastrukturu.

Kako Petrović objašnjava, informacije u vezi sa udesom aviona CINS će prikupljati od kompanija koje su bile uključene u ovaj događaj. Istraga će biti sastavljena iz dva dela. Prvo će biti prikupljeni podaci domaćih institucija i organa iz oblasti vazduhoplovstva. Tu je i tužilaštvo koje vodi svoju nezavisnu istragu, ali sa kojim će CINS, takođe, blisko sarađivati.

IZVEŠTAJ DOSTUPAN JAVNOSTI DIREKTOR CINS Nebojša Petrović kaže da će prikupljanje informacija vezanih za samu Srbiju trajati relativno kratko, maksimalno mesec dana, dok ne dobiju sve valjane podatke. CINS će, kako dodaje, po završetku istrage objaviti izveštaj, koji će biti dostupan svim građanima na njihovom sajtu.

Za drugi deo istrage, kako dodaje, potrebno je da se dostave informacije iz još pet zemalja - Poljske i Italije, odakle su piloti, Danske, gde je avion registrovan, Brazila gde je proizveden, i Grčke odakle je "Maraton ervejs". On ukazuje da je to mreža zemalja koje moraju biti obaveštene o svim potezima CINS, jer prema međunarodnim propisima, država na čijoj se teritoriji dogodio udes vodi celokupnu istragu.

- Sve te zemlje moraju da uzmu određeno učešće, mogu i da se priključe našoj istrazi ako žele - kaže Petrović. - Svakako su u obavezi da nam dostavljaju podatke koji su nam potrebni da bi mi zaokružili celinu. Taj proces je nešto duži od procesa koji mi sprovodimo u našoj zemlji.

Iz "Er Srbije" su pre dva dana obavestili javnost da su prekinuli saradnju sa kompanijom "Maraton erlajns", čija je letelica oštećena prilikom poletanja.