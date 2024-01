TRI POSTUPKA PROTIV "VANSIJA" ZA HAOS U NEDELJU: Direktorat civilnog vazduhoplovstva završio inspekcijski nadzor

DIREKTORAT civilnog vazduhoplovstva završio je inspekcijski nadzor na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i pokrenuta su tri postupka protiv odgovornih za vanredne okolnosti u nedelju. Ovo je danas izajvio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Foto: Printskrin Instagram/moj_beo_grad

- To su prekršajni postupci mogući po sadašnjem zakonu – objasnio je Vesić za televizuju „Pink“. - Mi ćemo u ovoj godini usvojiti novi Zakon o bezbednosti vazdušnog saobraćaja, kojim ćemo predvideti strože kazne za takvu vrstu prekršaja. U skladu sa zakonom preduzimamo sve mere i kontrolišemo rad na aerodromu.

On je istakao da je interes države da i beogradski, niški aerodrom "Konstantin Veliki", kao i kraljevački "Morava" funkcionišu besprekorno.

-Kada 'Vansi' nije u stanju da se besprekorno organizuje na osam miliona putnika, kako će se organizovati kada ih bude dvostruko više za nekoliko godina – upitao je Vesić. - Pokušavamo da kompaniji ukažemo na probleme koji se pojavljuju kako se više ne bi dešavali.

On je podsetio da su se u nedelju popodne, greškom operatera putnici koji su doputovali iz Skoplja i nisu prošli kontrolu "pomešali" sa putnicima koji su prošli pregled i čekali svoj let, te je po zakonu morao da bude ispražnjen ceo terminal, kako bi svi oni ponovo prošli bezbednosnu proveru. Zato očekuje da se "Vansi" izvini putnicima za kašnjenje.

- Greške se dešavaju, ali njima se dešavaju često – kazao je Vesić. - Mi smo njima zahvalni za ulaganje, oni su za koncesiju platili pola milijarde evra, i do sada još 282 miliona evra, ali to ne znači da ne treba bolje da se organizuju. Moraju da poštuju zemlju i putnike, bar kao u Francuskoj. Naše inspekcije su na aerodromu i svakodnevno ih kažanjavamo za greške, jer to što su uložili novac, ne znači da ne treba da poštuju zakon.