TRAŽE KO ĆE GRADITI BRZU PRUGU BEOGRAD - NIŠ: Prvi čovek "Infrastrukture železnice Srbije" najavio tender za izvođače radova na dvokolosečno

USKORO se očekuju tenderi za izvođače radova na deonicama dvokolosečne pruge Beograd - Niš, od 230 kilometara, koja će na više od 50 odsto te dužine biti projektovana za brzine od 200 kilometara na sat - istakao je Nebojša Šurlan, generalni direktor "Infrastrukture železnice Srbije".

Foto Tanjug

Prema njegovim rečima, projekat je podeljen na tri sekcije. Prva je od Resnika do Velike Plane, druga od Velike Plane do Paraćina i treća od Paraćina do Trupala.

- Za sekcije dva i tri očekujemo idejne projekte da budu završeni u junu ove godine, a za sekciju jedan da bude gotova u novembru - rekao je Šurlan.

- "Infrastruktura železnice Srbije", zajedno sa ministarstvima građevinarstva i finansija, za radove na toj pruzi, obezbediće 2,75 milijardi evra, kroz kredite Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za razvoj (EBRD), pri čemu je EU na taj projekat dala 600 miliona evra granta.

"Infrastruktura železnice Srbije" lane je izvela radove u vrednosti od približno milijardu i po evra. Šurlan kaže da su dobili sredstva za projekte čije će izvođenje u narednih pet do šest godina, kompletno unaprediti mrežu srpskih železnica.

- Ukupna vrednost tih radova se kreće od pet do šest milijardi za koridorske pruge i još od jedne do tri milijarde za regionalne pruge. To je ukupan obim, za koji nisam siguran da ćemo obezbediti kompletna sredstva, ali u velikoj meri sam siguran da ćemo odraditi te poslove - rekao je Šurlan.

Foto Tanjug

On je naglasio da će do kraja godine biti završena brza pruga od Novog Sada do Subotice, dužine 108 kilometara. Tu deonicu grade kineske kompanije, a ukupna ugovorena vrednost radova je 1,16 milijardi dolara. Kaže da je gotovo projektovanje obnove barske pruge, od Valjeva do Vrbnice, na deonici dugačkoj 210 kilometara. Posebno ističe gradnju Jedinstvenog dispečerskog centra koji bi trebalo da objedini funkcije četiri regionalna centra koja trenutno postoje, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Užicu.

- Plan da se u ovoj godini završi rekonstrukcija pruge Niš -Brestovac - rekao je Šurlan.

- U novembru prošle godine sa bugarskom firmom "Trace" ugovoreni su radovi na pruzi od Sićeva do Dimitrovgrada u dužini od 88 kilometara i vrednosti od 170 miliona evra.

Dva projekta finansiraju Evropska unija, EIB i EBRD, a to su obilaznica oko Niša u dužini od 22 kilometra, kao i "Lot 2" pruge Stalać - Đunis, dužine 15 kilometara.

Kroz Western Balkans Infrastructure Framework finansira se projektovanje četiri projekta - pruge Beograd - Šid, Niš - Preševo od 140 kilometara, Stalać - Kraljevo - Rudnica i na kraju prugu Batajnica - Ostružnica, koja će biti pruga za teretni saobraćaj, kako bi se izbegao prolazak teretnih vozova kroz sam Beograd.

- Iz budžeta Srbije finansirano je projektovanje dve regionalne pruge u Vojvodini, Pančevo - Zrenjanin - Subotica i Vrbas - Sombor, čijom izgradnjom će se rasteretiti buduća brza pruga od Beograda do Subotice - kaže Šurlan. - Svetska banka finansiraće i projektovanje pruge Pančevo - Vršac, a očekuje da se da to uradi i kod pruge Ruma -Šabac - Loznica.

Kako produžiti beogradske veze

PREDUZEĆE "Infrastruktura železnice Srbije" zajedno sa "Putevima Srbije" radi projekat sektora C obilaznice oko Beograda, od Bubanj potoka do Pančeva, u okviru koga će biti jedan veliki tunel i jedan kombinovani most za železnički i putnički saobraćaj, a čijom izgradnjom će se rešiti pitanje transporta opasnih materija kroz Beograd. Šurlan je naveo izradu saobraćajne studije koja treba da ukaže na načine povezivanja beogradskog železničkog čvora i budućeg metroa, koju su ugovorili Saobraćajni fakultet i CIP, a takođe su urađeni tenderi za projektovanje tri stanice, u Makišu, na Karaburmi i u Novom Beogradu.