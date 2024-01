VOZOM PUTOVALO VIŠE OD 7 MILIONA PUTNIKA: Renesansa železnice stiže i na jug Srbije

SRPSKIM železnicama se u 2023. godini prevezlo ukupno više od sedam miliona putnika, od čega prugom Beograd-Novi Sad oko 3,5 miliona, a između 50 i 55 odsto putnika je koristilo brzi voz “Soko”.

Foto Z. Jovanović

Ovo je rekao v.d. direktora “Srbijavoza” Ivan Bulajić tokom vožnje vozom "Nostalgija", koji saobraća najatraktivnijom muzejsko-turističkom železnicom u Evropi Šarganskom osmicom, na Mokroj Gori. On ističe da se građani vraćaju železnici, koja u našoj zemlji doživljava renesansu, kao i da je tome doprinela linija Beograd-Novi Sad gde je brzina i kvalitet železničkog prevoza van bilo kakve konkurencije, kako autobusa, tako i automobila.

- Stvari se menjaju i na ostalim prugama, dosta radimo na čistoći vozova, redovitosti, kašnjenja su neuporedivo manja nego prethodnih godina i na prugama koje su konkurentne prema autobuskom saobraćaju kao što su one prema Užicu, Vršcu ili Sremskoj Mitrovici i osećamo drastično povećanje broja putnika – kaže Bulajić.

UŠLI U ZONU DOBITI DIREKTOR „Srbijavoza“ Ivan Bulajić potvrdio da je, prema izveštaju o poslovanju, lane to preduzeće prvi put od osnivanja 2015. godine, postalo profitabilna kompanija sa ostvarenim neto prihodom od 370 miliona dinara u prvih devet meseci. - Za prvih devet meseci 2023. godine smo profitabilni, sada pripremamo izveštaj za kraj godine i taj trend će ostati, tako da je od osnivanja 2015. naša kompanija konačno ušla u zonu neto dobiti, a ne neto gubitka – kaže Bulajić.

On kaže da je interesovanje za putovanje vozom od Beograda do Novog Sada i dalje vrlo visoko i u porastu, te da je „Srbijavoz”, kao jedna odgovorna kompanija koja vodi računa o putnicima i njihovim potrebama, u danima povećanih gužvi uvela po dva voza na svakoj liniji, takozvane sinhrone. Najviše putnika, kako dodaje, ima između Beograda i Novog Sada zbog najvećeg broja polazaka, kojih ima 60 dnevno, a u toku 2024. godine planirano je da se uvedu i dodatni. On je podsetio da je na ovoj trasi pokrenut projekat Dva muzeja povezana vozom sa partnerima, Galerijom Matice srpske i Muzejom Jugoslavije.

- Galerija Matice srpske se nalazi blizu stanice Novi Sad, a Muzej Jugoslavije blizu stanice Prokop , tako da su voz “Soko” i brza pruga koju smo napravili između dva grada najprirodnija veza i mogućnost da se u jednom danu bez problema obiđu oba muzeja - naveo je Bulajić.

ŠARGANSKA OSMICA ŽELEZNIČKI BISER TOKOM 20 godina, od kada radi Šarganska osmica, tom prugom prevezlo se 1,3 miliona putnika koji su došli da vide taj železnički biser – kaže Ivan Bulajić. - Samo u 2023. godini, u letnjoj sezoni, tom prugom putovalo je oko 73.000 ljudi.

Govoreći o pruzi Beograd-Bar, Bulajić je podsetio da na njoj redovno saobraćaju vozovi do Užica, ali i "barski voz" koji tokom cele godine ide kao noćni auto-voz, a tokom letnje sezone i dnevni voz. Mi ćemo, kako dodaje, taj dnevni voz produžiti da ide od Novog Sada i Novosađanima omogućiti da idu na more.

Prema njegovim rečima, radovi na pruzi Beograd-Subotica izvode se brže od planiranih rokova i izvesno je da će biti završeni do decembra 2024. godine, što će otvoriti međunarodni saobraćaj preko Budimpešte i omogućiti povezivanje sa evropskim gradovima.

- Prilično dobru tražnju imamo za liniju Subotica-Segedin, ali očekujemo da će otvaranjem pruge između Beograda i Subotice ta tražnja da se poveća, jer će putnici sa vrlo kratkim i jednostavnim presedanjem moći iz Beograda da odu za Segedin, a iz Segedina na svakih sat vremena postoje i vozovi za Budimpeštu – precizira Bulajić.

On kaže da 18 novih elektromotornih Štadlerovih vozova pristizati pristizati od aprila do kraja 2024. godine.

-To su izuzetno moderni, savremeni i kvalitetni vozovi koji nude pogodnosti kao što su vending mašine – objašnjava Bulajić. - Takođe, potpisali smo ugovore za pet brzih vozova iz Kine i očekujemo da oni stignu u Srbiju u toku 2025. godine, a da njihovo puštanje u saobraćaj bude krajem te godine ili početkom 2026. kada očekujemo da se to poklopi sa otvaranjem cele brze pruge između Beograda i Budimpešte.

Biće nabavljene, kako dodaje, i nove lokomotive, i radiće se remont postojećih vagona i dizel motornih vozova, te će se mnogi projekti realizovati u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i međunarodnom železničkom bankom “Eurofima”. On je istakao da su novi projekti koje započinjemo ove godine vredni 115 miliona evra, tako da se nastavlja snažan talas investicija u železnice. Prema njegovim rečima, sa pristizanjem novih vozova iz Švajcarske biće pojačane linije kao što je Beograd-Novi Sad, ali će se uvesti i nove linije.

- Novi Sad ćemo povezati sa Sremskom Mitrovicom i Pančevom – kaže Bulajić. - Daleko bolje će biti integrisano Pančevo sa Beogradom sa više polazaka dnevno između Sremske Mitrovice i Stare Pazove, a ono što me najviše raduje je da krajem godine bude završen remont pruge Niš-Brestovac, što će omogućiti da uvedemo 30 vozova dnevno između Leskovca, Niša i Aleksinca i time konačno ta renesansa železnica dođe i na jug naše zemlje.

On navodi da u “Srbijavozu” trenutno ima oko 420 mašinovođa i da redovno objavljuju konkurse za prijem, i da je interesovanje veliko.

- I pored toga dosta sarađujemo sa Železničko-tehničkom školom kako bismo kroz prikazivanje svetle budućnosti železnice budućim učenicima povećali interesovanje za školu i njene smerove i time garantovali popunu otvorenih pozicija i u budućnosti – istakao je Bulajić.