LEPE VESTI PRED BOŽIĆ: Ovo su cene goriva za narednih sedam dana

ZA turističke vaučere do sada se prijavilo 2.940 ugostitelja. Njihovo prijavljivanje je počelo 31. decembra, a građanima će to biti omogućeno od 15. januara. U prvom krugu biće podeljeno 100.000 ovih kupona za odmor. Državni sekretar u Ministarstvu turizma Uroš Kandić kaže da očekuje da će do 8. janaura, kada će biti rađen prvi presek, broj ugostititelja premašiti 4.000, koliko je bilo približno prošle godine.