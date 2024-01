VAŽNA INFORMACIJA ZA GRAĐANE: Od 5. januara možete da se upišete u registar "Ne zovi"

POTROŠAČI će konačno moći da se reše nasrtljivih trgovaca koji putem telefona promovišu i prodaju svoju robu i usluge. Građani koji ne žele da primaju ovakve pozive mogu od petka, 5. januara, da se upišu u registar "Ne zovi". Tada stupa na snagu pravilnik, koji definiše uslove upisa i ispisa, korišćenje i vođenje registra.

Foto M. Anđela

Svi operateri mobilne i fiksne telefonije moraju da omoguće svojim korisnicima, ukoliko to žele, da se upišu u novi registar. Trgovci će, pre upućivanja poziva ili slanja poruke potrošaču, morati da provere da li se on nalazi na ovom spisku.

Provera brojeva telefona upisanih u registar "Ne zovi" biće omogućena na internet stranici regulatornog tela nadležnog za elektronske komunikacije RATEL. Ukoliko trgovci budu putem telefona zvali potrošače koji su na ovom spisku, odgovaraće prekršajno. Ovaj registar predviđen je Zakonom o zaštiti potrošača i trebalo je da počne da funkcioniše od 21. decembra 2022. godine, ali se čekalo na donošenje Pravilnika.

NOPS: VEĆA ZAŠTITA, POSEBNO ZNAČAJNO ZA PENZIONERE U NACIONALNOJ organizaciji potrošača Srbije (NOPS) kažu da je nejasno zašto se tako dugo čekalo na usvajanje pravilnika koji definiše uslove upisa, i pozdravljaju što se registar "Ne zovi" konačno uvodi. - To će omogućiti da potrošači budu bezbedniji i zaštićeniji - ističe za "Novosti" Marko Dragić, pravni savetnik u NOPS. - Kada se prijave u registar, više neće moći da ih uznemiravaju trgovci koji robu prodaju van poslovnih prostorija putem telefona. On ističe da je to posebno značajno za naše najstarije sugrađane koji su na udaru nasrtljivih trgovaca. - Znamo koliko su oni vešti i uspevaju penzionere da ubede da razni masažeri i prostirke mogu navodno da im olakšaju zdravstvene tegobe - ukazuje Dragić. - A onda im prodaju te uređaje i 50 puta skuplje od cene po kojoj su ih kupili na platformama, poput "Ali ekspresa". Sada je, kako dodaje, ključno informisanje potrošača šta im omogućava upis u registar "Ne zovi" i koji su načini da to urade.

Kako u Ministarstvu trgovine objašnjavaju, zahtev za upis ili ispis iz registra je bez plaćanja naknade i moći će da se podnese preko aplikacije, elektronskim putem ili podnošenjem zahteva u poslovnim prostorijama operatora.

- Formiranje registra "Ne zovi" obavezuje trgovce da pre nego što pozovu bilo koji broj, provere da li se on nalazi na listi onih koji ne žele da primaju pozive u kojima se nude roba ili usluge - ističu u Ministarstvu. - Propisane su novčane kazne za one trgovce koji pozivaju građane čiji su brojevi upisani u registar i one se kreću od 30.000 dinara za preduzetnike do 50.000 dinara za firme. Potrošač može da koristi listing poziva kako bi dokazao da ga je trgovac pozvao, iako je njegov telefonski broj na spisku "Ne zovi".

Svrha ovog registra je, kako dodaju, da spreči trgovce da pozivaju potrošače koji su se upisom svog broja telefona u registar opredelili da ne primaju takve vrste poziva.

Pravilnikom je predviđeno da upis ili ispis pojedinog broja u registar "Ne zovi" može da traži samo korisnik telefonskog broja.

- Registar će se voditi pri Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL i provera brojeva telefona upisanih u ovaj registar biće omogućena na internet stranici tog tela - kažu u Ministarstvu. - Potrošač koji podnosi zahtev radi upisa ne dostavlja prvi put svoje lične podatke, jer oni već postoje u bazi operatora i pribavljeni su u trenutku zaključenja potrošačkog ugovora.

U pravilniku se navodi da je promena, koja se odnosi na upis ili ispis broja telefona, dostupna u registru "Ne zovi" prvog narednog dana od dana obavljenog upisa ili ispisa.

Baza podataka ovog registra sadrži ime i prezime korisnika telefonskog broja, broj telefona, njegov jedinstveni matični broj (JMBG), poslovno ime operatora koji je upisao, odnosno ispisao podatak, i njegov matični broj, kao i datum upisa, odnosno ispisa. Kako se navodi u pravilniku, registar "Ne zovi" je javan u delu koji se odnosi na brojeve telefona i datum upisa.

UPIS OSTAJE I KOD PRENOSE BROJA KADA potrošač raskine ugovor sa operatorom o korišćenju fiksne ili mobilne telefonije, a ne prebaci broj kod drugog operatora, on ga ispisuje iz registra "Ne zovi", u roku propisanom zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije - predviđeno je pravilnikom. - Potrošač koji nakon raskida ugovora prenese broj telefona kod drugog operatora, ostaje upisan u registar.