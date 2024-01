MINISTAR MALI O PLANOVIMA ZA 2024. GODINU: Novca ima, nastavljamo radove na metrou, Ekspu, putevima, prugama...

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da se u 2024. godini očekuje rad na realizaciji brojnih velikih projekata, kao što su Beogradski metro, Ekspo, Beogradska autobuska stanica, BIO 4 kampus, putevi, pruge, kanalizaciona mreža, radovi u Beogradu na vodi i da je novac za to obezbeđen u budžetu za ovu godinu.

- Nijednu investiciju nismo zaustavili, svaka od njih doprinosi rastu našeg BDP-a i pomaže razvoj infrastrukture u Srbiji - istakao je Mali u novogodišnjem intervjuu za Tanjug.

Kada je reč o izgradnji Beogradskog metroa naveo je da su u toku pripremni radovi, da je potpisan ugovor za izgradnju depoa, te da očekuje da u martu ili aprilu bude potpisan i ugovor za izvođenje radova na prvoj liniji u smislu probijanja tunela i svih velikih radova koji se očekuju u celom gradu.

- Do kraja sledeće godine završava se projekat i za drugu liniju, pošto želimo da paralelno sa prvom radimo i drugu liniju, kako bi do 2030. godine imali obe linije metroa u funkciji. To će potpuno promeniti grad - rekao je Mali.

Govoreći o izgradnji puteva i pruga naveo je da se između ostalih rade obilaznica oko Kragujevca, auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, "Osmeh Vojvodine", da će do kraja 2024. godine biti završena brza pruga do Subotice, kao i da kreću radovi na izgradnji brze pruge do Niša, a kasnije i do granice sa Severnom Makedonijom, te da sve ove saobraćajnice menjaju i čine atraktivnijim krajeve kroz koje prolaze.

Prema njegovim rečima, nastaviće se i sa ulaganjem u prosvetu i zdravstvo, koji i ove godine ostaju među prioritetima Vlade Srbije.

Što se Ekspa tiče, ministar kaže da se početak radova iznad zemlje očekuje polovinom godine.

- Pripremni radovi teku ubrzano. Zahtevni su, jer ponegde mora da se nasipa čak i dva metra zemlje, peska, kamena. U sledećih nedelju, dve već kreću da se rade šipovi za Ekspo. Kratki su nam rokovi, jer u decembru 2026. godine, učesnicima Ekspa moramo predati ključeve svih paviljona. Posao je ogroman, radi se i nacionalni stadion, a gradićemo i još jedan mali projekat odnosno Akvatik centar za vodene sportove - rekao je Mali.

Pojasnio je da je reč o skakaonicama, bazenima i sličnim sadržajima neophodnim da bi Srbija mogla da se kandiduje za razna svetska i evropska prvenstva u vodenim sportovima.

Nastaviće se i sa radovima u Beogradu na vodi pa se u prvom kvartalu očekuje otvaranje velike kule, odnosno hotela Sent Ridžis, gradi se još desetak zgrada, a trebalo bi da počne izgradnja novog vrtića i škole.

- Na proleće, najverovatnije u aprilu, trebalo bi da bude završena i Beogradska autobuska stanica, posle čega neće biti autobuskog saobraćaja u tom delu grada koji će biti izmešten na Novi Beograd. Otvara se i hotel Bristol, nastavlja se izgradnja Promenade posle Gazele ka Adi, a biće otvorena i velika zelena pijaca - istakao je on.

Dodao je da se očekuju i radovi na privatizovanom hotelu "Slavija" kao i da bi trebalo da se završi zgrada "Beobanke" na Zelenom vencu. Mali je naveo da je za očekivati da i privatni sektor pokaže inicijativu i da tamo gde država realizuje svoje projekte, kao što su recimo Makiš i Surčin, i privatnici krenu da grade zgrade razne namene.

- To su ogromne površine, na Makišu 800, a u Surčinu više od hiljadu hektara i očekujem da će privatna inicijativa da dođe tamo, s obzirom da mi investiramo u infrastrukturu, u dovođenje kanalizacione i vodovodne mreže, trafostanice, gasovod - rekao je on.

Istakao je da je red poteza takav da se prvo pronađu nedovoljno razvijeni delovi grada gde država napravi jedan ili dva objekta koja dominiraju, kao što je na primer Makiško polje za Beogradski metro ili Surčin za Ekspo, a onda se pusti da privatni sektor pokaže inicijativu i dobije se dobar rezultat.

- Tako smo radili na Beogradu na vodi, tako ćemo raditi i sa ostalim projektima. Kada Beograd ide napred, ide i cela Srbija, zapošljava se naša građevinska industrija i to je jedini održiv način rasta i razvoja jedne ekonomije. Na kraju krajeva, očigledno je da rezultati koje postižemo pokazuju opravdanost takve ekonomske politike - istakao je Mali.

