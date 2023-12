MALI SAOPŠTIO LEPE VESTI: Polovinom iduće godine može se očekivati novo povećanje plata i penzija

AKO nastavimo da rastemo ovim tempom i u sledećoj godini, ako budemo radili još više i ako budemo nastavili da beležimo dobre rezultate, već polovinom naredne godine može se očekivati dodatno povećanje plata i penzija u našoj zemlji, izjavio je danas potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Tanjug

- Želimo da ubrzano dođemo do nivoa plata i penzija koje smo obećali, a to je prosek od 1.400 evra za plate do kraja 2027. godine, i 650 evra za prosečne penzije i minimalnu zaradu. Nije nam želja samo očuvanje standarda građana, već njegov dalji rast - rekao je Mali gostujući na televiziji Pink.

On je dodao da bi to naredno povećanje usledilo nakon predstojećeg januarskog skoka plata u javnom sektoru od 10 odsto, penzija od 14,8 odsto i minimalne zarade od 17,8 odsto, što je rekordno povećanje.

- Naredne četiri godine nema izbora, potrebna nam je stabilnost, hoćemo da radimo - rekao je ministar, ističući organizaciju specijalizovane EKSPO izložbe 2027. godine kao najveću razvojnu šansu Srbije u tom periodu.

On je rekao da će EKSPO izložba pogurati celu zemlju napred, investicijama u svim gradovima Srbije, sređivanjem fasada, daljom izgradnjom puteva, razvojem kanalizacione mreže, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i slično.

- Sve je to deo EKSPA. Već se grade novi projekti, poput obilaznice oko Kragujevca i saobraćajnice 'Osmeh Vojvodine'. Očekujemo da ćemo direktno od EKSPA zaraditi milijardu evra. Hoćemo da se 2027. godine predstavimo kao pobednici, a ovo su sve projekti koji menjaju Srbiju - rekao je Mali, i podsetio da radovi na terenu uveliko teku, kako bismo 2027. godinu dočekali potpuno spremni.

Istakao je i da će za period od 15 godina, od 2012. do 2027. godine, moći da se kaže da je Srbija prvo sprovela mere teške fiskalne konsolidacije, a da je potom usledio najbrži rast i da je stigla do organizacije ogromnog svetskog događaja, koji će doprineti daljem napretku i razvoju naše zemlje.

Mali je rekao da treba da budemo zadovoljni postignutim ekonomskim rezultatima tokom 2023. godine, budući da je to već četvrta krizna godina u svetu, a u kojoj je Srbija ostala stabilna, jaka i dalje rasla, dok je jedna Nemačka već u recesiji.

- Srbija ovu godinu završava mnogo bolje nego druge zemlje. To je prošle nedelje rekao i Međunarodni monetarni fond. Njihov izveštaj je više nego pozitivan i jasno kaže da je Srbija na dobrom putu, da smo stabilni, jaki, da smo dobro odgovorili na krizu - rekao je Mali.

On je dodao da će ovu godinu, nakon rasta BDP-a od 3,6 odsto u trećem kvartalu, Srbija završiti sa rastom BDP-a od 2,5–2,6 odsto, te da će prvi put biti nadmašen iznos od 69 milijardi evra BDP-a.

- Rastemo i to je važno, jer kada rastete imate prostora za nove investicije, rast plata, penzija, minimalne zarade - naveo je Mali.

On je obrazložio da Srbija beleži i rekordno nisku nezaposlenost od devet odsto i rekordnu zaposlenost, budući da radi oko 2,36 miliona građana koji, kako je naglasio, plaćaju poreze i doprinose.

- Srbija i dalje drži rast i broj zaposlenih raste, otvaraju se fabrike, gradimo, radimo. I strane direktne investicije su opet rekordne u iznosu od oko 4,5 milijardi evra, interesovanje investitora ne jenjava - kaže ministar finansija.

Uz to, dodao je, Srbija ima i rekordnih 25 milijardi evra deviznih rezervi što nam, kako je objasnio, omogućava da držimo stabilan kurs koji dalje doprinosi smanjenju inflacije sa kojom se uspešno borimo.

Ministar je istakao i da će se deficit budžeta ove godine kretati između 2,1 i 2,3 odsto, što je manje od prvobitno planiranih 3,3 odsto.

- Svi ovi rezultati nam omogućavaju da od 1. januara povećamo plate i penzije i sve to na zdravim osnovama - rekao je Mali i dodao da Srbija u ovom trenutku ima oko pet milijardi evra na računu, što je potpora stabilnosti, uz držanje nivoa javnog duga pod kontrolom na nivou od 52,1 odsto, dok je prosek zaduženosti evrozone 91-92 odsto.

Mali je poručio da će u decembru, prema projekcijama, prosečna plata u Srbiji iznositi 830 do 840 evra, da će prosek penzija nakon januarskog povećanja iznositi 390 evra, a minimalna zarada će prvi put premašiti 400 evra, dok je pre desetak godina bila tek nešto preko 15.000 dinara.

Skok na prosek plata od 1.400 evra, 650 evra prosečne penzije i 650 evra minimalne zarade biće kruna našeg rada, zaključio je ministar Siniša Mali.