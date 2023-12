CEO PROJEKAT ZA PET GODINA: Vučić - Mnogo će to da znači ljudima, važno je da Sombor podignemo što pre

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", od Bačkog Brega do Srpske Crnje u dužini od 185,5 kilometara, da će veliki broj mesta na toj trasi biti na mapi najboljih puteva u Srbiji.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Na pitanje našeg novinara kada će biti izgrađena prva deonica ove brze saobraćajnice, za koju je ugovor potpisan pre dva meseca u Kini, Vučić odgovara:

- Najviše će da rade od početka marta. Ceo projekat za pet godina, da se završi do kraja 2028. Ali to je ceo put od 190 kilometara, nama je Moravski koridor od 112 kilometara, samo da znate kakav je ovo projekat. Mora da se uradi ozbiljna eksproprijacija, posebno oko Vrbasa, gde neće biti sve jednostavno. Ali i oko Bečeja, Novog Bečeja, Srbobrana i Kikinde. Biće puno posla. Deonicu po deonicu. Važno je da Sombor podignemo što pre, Srbobran. Mnogo će to da znači ljudima - naveo je predsednik Srbije.