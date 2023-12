EKSPO ĆE PROMENITI LICE SRBIJE: Predsednik detaljno opisao nove putne projekte koji očekuju našu zemlju u narednom periodu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, obratio se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, i tom prilikom je govorio o izgradnji novih puteva u susret nadolazećem EKSPU 2027.

Foto: Tanjug

Na početku predsednik je govorio o "Osmehu".

- Dve milijarde evra ćemo potrošiti, ali će nam spojiti Sombor i Kikindu. Pošto smo potpisali ugovor, gradimo auto-put punog profila Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, koji će da se spušta do Rume. Već smo pustili Ruma - Šabac auto- put i nastavljamo brzu saobraćajnicu ka Loznici, i brza saobraćajnica Slepčević - Badovinci. Sve su potpisani ugovori. Imamo i 19 km Kuzmin - Sremska Rača. To su ogromni novci. To je potpuno novi krvotok Srbije što se tiče auto-puteva. Za nekoliko meseci će biti gotova beza saobraćajnica do Požarevca i nastavljamo dalje ka Gradištu i Golupcu. Veliki projekat je obilaznica oko Kragujevca 22 kilometra, koja će da spoji sa moravskim koridorom koji spaja Čačak i Kraljevo. Završavamo do Požege, računamo do septembra, ali Munjino brdno nam pravi ozbiljne probleme. Za sada najduži tunel ispod Jelice za sad je najduži, preteći će ga fruškogorski. Onda nam se otvarau dva koridora. Jedan je ka Crnoj Gori. Radi se put od Duge Poljane do Boljara i Duga Poljana - Nova Varoš će biti brza saobraćajnica koja će da spaja put ka Prijepolju i put ka Crnoj Gori, da ne bismo odsekli Prijepolje.

Dodao je da je u planu put od Požege ga Kotromanu i Višegradu i to već 2025. će se krenuti u izgradnji.

- Završava se i brza saobraćajnica Kraljevo - Novi Pazar što bi trebalo da omogući ljudima iz Novog Pazara da dođu do Beograda za nešto više od dva sata, što će biti od ogromnog interesa za sve njih. Ono što je za nas važn i što možemo u okviru EKSPA da uradimo to je iz Mladenovca i Lazarevca ka Aranđelovcu, preko Topole uz zaobilaznicu ka Rači, moramo da spustimo i jedan krak ka Kragujevcu... Izađemo na Svijalnac i Despotovac i idemo ka Boru.Osim što bismo ojačali putni pravac Zaječar - Doljevac - Paraćin imali bismo putne vodoravne linije koje će spajati istok i zapad Srbije, i napraviti mogučnost za dolazak stranih investiciaja u našu zemlju. Kroz Toplicu i "Put Mira" koji će ići preko Prokuplja, Kuršumlije do Merdara, što će značiti za naš narod na KiM, posebno u Gračanici. U planu su regionalni i lokalni putevi. Uložićemo u naredne tri godine dve milijarde evra za lokalne i regionalne puteve. Ima mnogo starih puteva, hoćemo sve da ih obnovimo. Hoćemo sve da ih obnovimo. Auto-puteve koristimo svi, ali ti ljudi moraju da imaju bolje puteve pored svojih kuća, i zato smo predvideli ogromne novce za te stvari. Kada je u pitanju železnička infrastruktura, uskoro kreće Đunić - Stalać, a ubrzano ćemo i da radimo brzu prugu Bograd-Niš. Vozovi se vraćaju na biznis mapu Srbije. Više od tri miliona smo imali već na vozu Soko. Pojačava se i saobraćaj ka Valjevu, kada budemo dodatno radili Valjevo - Vrbnica prugu za to nisam sigurna da ćemo imati novac, zavisi od stope rasta - dodao je.

Vučić je govorio i planiranim elektro punjačima. Najavio je nove tendere za 300 punjača te da će Srbija biti prva u regionu za elektro punjače. On je rekao da se očekuje rast prodaje električnih automobila u Srbiji, naročito od juna kada u Kragujevcu počne da se proizvodi "panda".

- Za mene je posebno važno da istaknem EXPO 2027 koji će od nas da zahteva dodatne investicije. Samo na tom mestu moraćemo da uložimo mnogo u infrastrukturu, da bukvalno podižemo novi grad. Tu će biti 1.500 stanova za učesnike EXPA. Tu će biti kompletan novi sajam, pri čemu će se sačuvati stra hala u potpunosti, koja je pod zaštitiom države i kojoj ćemo dati novo ruho i napraviti novu tirstičku lokaciju. Podići ćemo nacionalni stadion, ali i veliki stadion za plivanje i moderne sportove, koji će uz budimpeštanski biti najmoderniji. Podićićemo i pristan na Savi koji ćemo kasnije koristiti kao deo rečne infrastrukture. Izgradiće se brza pruga od aerodroma do Ekspa do Obrenovca, ali i od aerodroma do centra grada - pojasnio je Vučić.

