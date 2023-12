STIŽU NOVI POPUSTI I STARI TRIKOVI TRGOVACA: Od 25. decembra počinju sezonska sniženja, udruženja potrošača pozivaju na oprez

SEZONSKO sniženje robe počinje od 25. decembra, a građani treba da budu oprezni, jer je to period kada su brojne zloupotrebe prodavaca. Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) upozoravaju da je malo pravih pojeftinjenja, a mnogo marketinških trikova trgovaca. Kupci treba da znaju, kako ističu, da ponuđena odeća i obuća na ovom sezonskom sniženju treba da bude iz zimske i jesenje kolekcije, a ne letnje.

Foto P. Mitić

- Sniženja često nisu realna, jer ne znamo u kom periodu je došlo do promene cene - ističe Marko Dragić iz NOPS. - Trgovci imaju običaj da podignu cene pre sezonskog sniženja za 20 do 30 odsto, a onda kada počne akcija oglase da je proizvod za toliko procenata pojeftinio, a zapravo se njegova cena uopšte nije promenila. To je nepoštena poslovna praksa i građani treba da vode računa da ih ne privuče samo oglašavanje popusta.

On savetuje potrašače da izvesno vreme prate cenu proizvoda koji ih zanima, pa da vide da li je zaista pojeftinio kada počne sezonsko sniženje. Takva vrsta obmanjivanja kupaca neposredno pre sniženja, da bi se onda oglasilo pojeftinjenje, teško se uočava. Prema Dragićevim rečima, ipak, ima sve više edukovanih potrošača koji primećuju takve trikove i prijavljuju. Kako ukazuje, do takvih prevara dolazi, jer nedostaje inspekcijski nadzor kako bi se proveravale ulazne i izlazne cene.

- Važno je da kupci znaju i da ukoliko je oglašen najveći procenat sniženja, na primer 50 odsto, onda najmanje jedna petina proizvoda mora da bude obuhvaćena tim popustom - ukazuje Dragić. - Ako je ponuđena roba u zanemarljivoj količini ili sa ciljem da se potrošač navodi na kupovinu druge vrste proizvoda, onda je to prekršaj.

Dragić kaže da kada potrošači uoče bilo koju zloupotrebu to mogu da prijave tržišnoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača. Međutim, kako ističe, nije poznato da je neki trgovac odgovarao zbog tih prekršaja. Zato je savet kupcima da budu oprezni kako bi izbegli prevare trgovaca.

DVA PUTA GODIŠNjE U Srbiji se sezonsko sniženje oglašava dva puta godišnje i traje najduže do 60 dana. Zimsko počinje između 25. decembra i 10. januara, a letnje mora da startuje od 1. do 15. jula.