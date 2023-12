"DA KONAČNO BUDEMO EVROPSKI VELEGRAD I METROPOLA": Vučić o velikim planovima i ulaganjima u prestonicu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom jutrošnjeg gostovanja na K1 pomenuo i plate i penzije u Srbiji, te rekordna ulaganja u razvoj Beograda.

Foto: Printskrin

- Rekli smo da će prosečna plata biti 1.400 evra do kraja mandata. To znači da će u Beogradu biti preko 1.700 evra u tom trenutku - najavio je predsednik Vučić. Nama je EKSPO prilika i velika želja da bukvalno izgradimo celu Srbiju. To su takve drastične promene. Voz od aerodroma do centra grada, pa do Obrenovca, imaćete kompletan prsten oko Beograda. Da konačno budemo evropski velegrad i metropola celog regiona. Na kraju će izaći gotovo 15 milijardi ulaganja, a finansiraćemo na različite načine. Nijednog sekunda nam stopa javnog duga neće preći 60 odsto - najavio je Vučić.

