ITALIJANSKI OFICIR DOBIO 300.000 EVRA: Sud utvrdio da je rak dobio posle misije na Kosovu i Metohiji

Italijanski sud dodelio je 300.000 evra odštete bivšem oficiru Nunciju Santučiju, zaključivši da je njegov rak želuca povezan sa uslovima tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji, gde je, prema presudi, bio izložen kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom.

Foto Privatna arhiva

Više od trideset godina Nuncio Santuči, bivši komandant Ratnog vazduhoplovstva, služio je italijanskoj državi, obavljajući operativne i komandne dužnosti. Služio je kao komandant čete u Ministarstvu u Rimu, zatim je vodio odbrambenu grupu na aerodromu u Đakovici na Kosovu i Metohiji tokom međunarodne misije. Njegov zadatak je bio da osigura bezbednost italijanskog kontingenta. Potom je oboleo.

I danas, mnogo godina kasnije, sud u gradu Veletri priznao je da su ga upravo te misije koštale zdravlja i da je Santuči, bivši potpukovnik Ratnog vazduhoplovstva koji živi u Albano Lacijalu, sada 75-godišnjak, "žrtva dužnosti". Pravosnažna presuda potvrđuje da je njegov rak želuca posledica posebnih ekoloških i operativnih uslova sa kojima se suočavao tokom misije na Balkanu, na teritorijama kontaminiranim azbestom, nanočesticama teških metala i ostacima municije koja sadrži osiromašeni uranijum. Dakle, utvrđena je veza između raka i njegove službe na Kosovu i Metohiji. Sud je presudio da oficir, žrtva dužnosti, ima pravo na 300.000 evra odštete.

Foto Privatna arhiva

Njegova agonija traje od 2013. godine, kada je stigla dijagnoza raka želuca. Podvrgnut je gastrektomiji, u narednim godinama imao je još dve operacije zbog ozbiljnih komplikacija bolesti. Jedan od najznačajnijih aspekata presude je rekonstrukcija uslova u kojima je delovala italijanska vojska. Svedoci koje je saslušao sud opisali su aerodrom koji je i dalje razoren NATO bombardovanjem 1999. godine, sa neeksplodiranom municijom, prašinom. Voda koju je kontingent koristio za ličnu higijenu i kuvanje poticala je iz podzemnih izvora koji se smatraju kontaminiranim. Veštak koga je imenovao sud istakao je da je Kosovo bilo u velikoj meri zagađeno nanočesticama nastalim eksplozijama bombi sa uranijumom. Odluka suda potvrđuje princip da u ovakvim slučajevima nije potrebno dokazivati uzročnu vezu sa apsolutnom naučnom sigurnošću.

- Iza ove presude stoji više od samog važnog pravnog principa. To je priča o oficiru koji je posvetio preko trideset godina svog života državi i koji i danas snosi posledice tih misija - naglašava Ecio Bonani, predsednik Nacionalne opservatorije za azbest i vojni advokat. - Sud je priznao istinu koja je predugo ostala bez odgovora. Ova odluka vraća mu dostojanstvo i predstavlja važan presedan za sve vojne pripadnike koji su služili na Balkanu i još uvek čekaju pravdu.

Tartalja i Aleksić Bitku za srpske civile i vojnike vode italijanski i srpski advokati Anđelo Fiore Tartalja i Srđan Aleksić, koji je i započeo iznošenje istine o žrtvama NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom, a upravo sledeći primer borbe za obeštećenje italijanskih vojnika. Za dvadesetak godina italijanski advokat je dobio 550 presuda.