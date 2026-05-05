Nestala devojčica (9) u Novom Sadu: Roditelji mislili da spava, kad su ušli u sobu, Aljone nije bilo

T.J.

05. 05. 2026. u 16:31

Ako vidite devojčicu, pozovite policiju.

Нестала девојчица (9) у Новом Саду: Родитељи мислили да спава, кад су ушли у собу, Аљоне није било

Devojčica Aljona (9) nestala je u Novom Sadu!

Juče je Aljona otišla da spava u porodični stan, a do 11 ujutru je roditelji nisu dirali. Kada su došli da probude ćerku u 11, nije bila u sobi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nije došla u školu, drugari je nisu videli, niti znaju gde je.

Najverovatnije je na sebi imala farmerke, svetlu duksericu i patike.

Majka kaže da se Aljoni dešavalo da ode u šetnju a da se ne javi, ali nikad nije propustila školu.

Njen nestanak prijavljen je policiji.

Ako vidite ovu devojčicu, pozovite policiju.

