Spremite se za vremenski rolerkoster: Meteorolog Ristić otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila

METEOROLOG Ivan Ristić otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila - zaglađenje uz obilnije pljuskove i povratak grmljavine.

"Kratkotrajni hladni front, koji je u Srbiju doneo pad temperature uz pojačan vetar, je završen i ove nedelje su stigle prave prolećne temperature. Vreme se ustalilo, temperatura je oko 20 stepeni, a meteorolog Ivan Ristić je prilikom gostovanja na televiziji "PRVA" otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila - počinje zahlađenje sa pljuskovima, vraćaju se i grmljavine.

"Sada smo u tom periodu kada nema ustaljivanja, česte su te brze promene vremena. Idemo sad u te lepše dane ponovo, ponovo kiša sledeće nedelje.

Sada je bila ova prljava kiša, zna to svako kome je bio automobil napolju. Prljava su vozila od tog peska iz Sahare", započeo je Ristić.

Kakvo vreme će biti za vikend?

Takozvana "prljava kiša" napušta Srbiju za vikend. Tada počinje "čista" kiša.

"Za vikend nas napušta 'prljava kiša' i dolazi 'čista', obična kiša. Ulazimo u period čistih kiša.

U ponedeljak nova kiša, stiže hladni front. Biće korisna za useve i poljoprivredu, a opašće i temperatura koja će biti između 10 i 15 stepeni", nastavlja Ristić.

Kakvo vreme će biti do kraja aprila?

Ristić najavljuje zahlađenje sredinom sledeće nedelje.

"Od utorka, srede hladnije, temperature između 10 i 15 stepeni. Takvo vreme će se zadržati skoro do kraja aprila.

Posle opet porast temperature. April najverovatnije završavamo sa toplijim vremenom, dakle negde oko 25 stepeni.

To su prolećne temperature. Ovo sada što imamo su majske temperature i one će nam se vratiti krajem meseca i početkom maja", zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

Spremite se za grmljavine

Za kraj je otkrio šta nas čeka u maju. Najavljuje pljuskove sa grmljavinom.

"Vraćaju nam se grmljavine, nemojte se iznenaditi. Malo ćemo više tada osećati promene vremena, meteoropate će imati probleme i to se polako vraća", istakao je Ristić.

