Spremite se za vremenski rolerkoster: Meteorolog Ristić otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila

V.N.

17. 04. 2026. u 19:59

METEOROLOG Ivan Ristić otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila - zaglađenje uz obilnije pljuskove i povratak grmljavine.

Спремите се за временски ролеркостер: Метеоролог Ристић открио какво време ће бити до краја априла

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

"Kratkotrajni hladni front, koji je u Srbiju doneo pad temperature uz pojačan vetar, je završen i ove nedelje su stigle prave prolećne temperature. Vreme se ustalilo, temperatura je oko 20 stepeni, a meteorolog Ivan Ristić je prilikom gostovanja na televiziji "PRVA" otkrio kakvo vreme će biti do kraja aprila - počinje zahlađenje sa pljuskovima, vraćaju se i grmljavine.

"Sada smo u tom periodu kada nema ustaljivanja, česte su te brze promene vremena. Idemo sad u te lepše dane ponovo, ponovo kiša sledeće nedelje.

Sada je bila ova prljava kiša, zna to svako kome je bio automobil napolju. Prljava su vozila od tog peska iz Sahare", započeo je Ristić.

 

Kakvo vreme će biti za vikend?

Takozvana "prljava kiša" napušta Srbiju za vikend. Tada počinje "čista" kiša.

"Za vikend nas napušta 'prljava kiša' i dolazi 'čista', obična kiša. Ulazimo u period čistih kiša.

U ponedeljak nova kiša, stiže hladni front. Biće korisna za useve i poljoprivredu, a opašće i temperatura koja će biti između 10 i 15 stepeni", nastavlja Ristić.

 

Kakvo vreme će biti do kraja aprila?

Ristić najavljuje zahlađenje sredinom sledeće nedelje. 

"Od utorka, srede hladnije, temperature između 10 i 15 stepeni. Takvo vreme će se zadržati skoro do kraja aprila.

Posle opet porast temperature. April najverovatnije završavamo sa toplijim vremenom, dakle negde oko 25 stepeni.

To su prolećne temperature. Ovo sada što imamo su majske temperature i one će nam se vratiti krajem meseca i početkom maja", zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

Spremite se za grmljavine

Za kraj je otkrio šta nas čeka u maju. Najavljuje pljuskove sa grmljavinom.

"Vraćaju nam se grmljavine, nemojte se iznenaditi. Malo ćemo više tada osećati promene vremena, meteoropate će imati probleme i to se polako vraća", istakao je Ristić.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

Tri uslova Irana za prolaz kroz Ormuski moreuz: Preti potpuno zatvaranje i haos na tržištu nafte

