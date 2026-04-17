Patrijarh Porfirije osveštao paraklis i konak u Manastiru Mislođin i služio liturgiju

V.N.

17. 04. 2026. u 17:09

PATRIJARH srpski Porfirijeosveštao je danas, na praznik Živonosnog istočnika - Istočni petak, manji oltarski prostor (paraklis) i novoizgrađeni konak manastira Mislođin i služio liturgiju u manastirskoj crkvi Svetog Hristofora.

Патријарх Порфирије освештао параклис и конак у Манастиру Мислођин и служио литургију

Foto: SPC

Porfirije je u besedi naveo reči Svetog ave Justina, da su manastiri mesta na kojima se vidi duhovno zdravlje jednog naroda.

 - I da su monasi pokazatelj da li je jedan narod duhovno ispravan, da li je svoj i Božji u isto vreme, jer se tu vidi da li jedan narod ima dovoljno snage da svoje kćeri i sinove prinese u slavu Božju i Njemu na žrtvu. Broj monaha u jednom narodu pokazuje koliko smo živi - poručio je Patrijarh, a objavila Srpska pravoslavna crkva.

On je istakao da današnji dan, petak Svetle sedmice, jeste dan proslave pobede nad smrću, Vaskrsenja Gospodnjeg.

Poručio je i da je Gospod ljubav, i da On čitavog sebe daje za nas.

 - On sve poziva u radost susreta sa Njim, u zagrljaj sa Njim, ali je neophodno da pored tog Njegovog poziva, Njegovog zagrljaja, Njegove topline i ljubavi u odnosu na svakog čoveka - nerazumne, nadumne, beskrajne, lude ljubavi Božje u odnosu na nas - neophodno je i da mi hoćemo taj zagrljaj Božji - poručio je patrijarh.

Istakao je da se u Svetloj sedmici slavi Vaskresenje Gospodnje, ali i Vaskresenje ljudske prirode, koje je dar Božji i trijumf života nad smrću, đavolom i grehom koji su naši jedini neprijatelji.

Obnova manastira Mislođin počela je 2010. godine sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, tadašnjeg administratora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Zalaganjem igumanije mislođinske Justine podignuta je manastirska crkva posvećena Svetom Hristoforu, koju je osveštao patrijarh Irinej 4. oktobra 2015. godine.

Ktitor hrama je Ljubinka Pejica.

(Tanjug)

Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša
Spremite se za promenu vremena: Prognoza za naredne dane, očekuje nas i kiša

U SRBIJI će sutra, u nedelju, 19. aprila, biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Međutim, od ponedeljka nas čeka nagla promena vremena, a zbog toga je RHMZ upozorio na potencijalne opasnosti i najavio da će 20. aprila na prostoru cele Srbije biti proglašen žuti meteoalarm.

18. 04. 2026. u 14:59

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!