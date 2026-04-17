Patrijarh Porfirije osveštao paraklis i konak u Manastiru Mislođin i služio liturgiju

PATRIJARH srpski Porfirijeosveštao je danas, na praznik Živonosnog istočnika - Istočni petak, manji oltarski prostor (paraklis) i novoizgrađeni konak manastira Mislođin i služio liturgiju u manastirskoj crkvi Svetog Hristofora.

Porfirije je u besedi naveo reči Svetog ave Justina, da su manastiri mesta na kojima se vidi duhovno zdravlje jednog naroda.

- I da su monasi pokazatelj da li je jedan narod duhovno ispravan, da li je svoj i Božji u isto vreme, jer se tu vidi da li jedan narod ima dovoljno snage da svoje kćeri i sinove prinese u slavu Božju i Njemu na žrtvu. Broj monaha u jednom narodu pokazuje koliko smo živi - poručio je Patrijarh, a objavila Srpska pravoslavna crkva.

On je istakao da današnji dan, petak Svetle sedmice, jeste dan proslave pobede nad smrću, Vaskrsenja Gospodnjeg.

Poručio je i da je Gospod ljubav, i da On čitavog sebe daje za nas.

- On sve poziva u radost susreta sa Njim, u zagrljaj sa Njim, ali je neophodno da pored tog Njegovog poziva, Njegovog zagrljaja, Njegove topline i ljubavi u odnosu na svakog čoveka - nerazumne, nadumne, beskrajne, lude ljubavi Božje u odnosu na nas - neophodno je i da mi hoćemo taj zagrljaj Božji - poručio je patrijarh.

Istakao je da se u Svetloj sedmici slavi Vaskresenje Gospodnje, ali i Vaskresenje ljudske prirode, koje je dar Božji i trijumf života nad smrću, đavolom i grehom koji su naši jedini neprijatelji.

Obnova manastira Mislođin počela je 2010. godine sa blagoslovom mitropolita Amfilohija, tadašnjeg administratora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Zalaganjem igumanije mislođinske Justine podignuta je manastirska crkva posvećena Svetom Hristoforu, koju je osveštao patrijarh Irinej 4. oktobra 2015. godine.

Ktitor hrama je Ljubinka Pejica.

(Tanjug)