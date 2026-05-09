VUČIĆ O POLITIČARU ĐOKIĆU: Meni se u Briselu ništa nikada nije dopadalo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas u Šidu političara Vladana Đokića.
On je rekao da je u Briselu dobra kafa, iako je ne pije.
- Meni se ništa tamo nikada nije dopadalo. Nikada ne bih radio ništa protiv svoje zemlje, ali to je fer da oni odu tamo i kažu da su političari, ali nemoj onda da se predstavljaš kao rektor i nemoj da se predstavljaš kao neko ko ne krši zakon, a kršiš ga svakodnevno. Svako ima pravo, neki odu pa se predstavljaju u Mosvku, Brisel, Vašington, ima takvih i kod nas u vlasti, neki misle da će ih Amerikanci održati na mestu, neki Brisel, a koliko li je to glupo i naivno. A znam ozbiljne ljude koji su 20 godina u ovom poslu i koji misle da će ih neko drugi, a ne građani Srbije, postaviti na neko mesto - istakao je Vučić.
