STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Oglasio se RHMZ, pripremite se za mraz
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas očekuje do kraja dana, ali i sve do početka sledeće sedmice.
Kada je o današnjim vremenskim prilikama reč, biće, kako piše RHMZ, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
- Vetar slab i umeren, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, istočni i severoistočni, uveče u slabljenju.
Sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra.
Tokom dana umereno oblačno, a samo će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.
Za vikend i početkom sledeće sedmice nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni.
Slaba kratkotrajna kiša očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg - stoji na kraju najnovije RHMZ prognoze.
Preporučujemo
SRBIJA DANAS NA UDARU JAKOG VETRA: Oglasio se RHMZ, evo kakva je noć pred nama
18. 03. 2026. u 18:35
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
