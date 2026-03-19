STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Oglasio se RHMZ, pripremite se za mraz

V.N.

19. 03. 2026. u 15:23

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas očekuje do kraja dana, ali i sve do početka sledeće sedmice.

СТИЖЕ НАГЛА ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: Огласио се РХМЗ, припремите се за мраз

Foto: Tanjug

Kada je o današnjim vremenskim prilikama reč, biće, kako piše RHMZ, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

 - Vetar slab i umeren, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, istočni i severoistočni, uveče u slabljenju.

Foto: Printskrin/RHMZ

Sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra.

Tokom dana umereno oblačno, a samo će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Za vikend i početkom sledeće sedmice nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg - stoji na kraju najnovije RHMZ prognoze.

