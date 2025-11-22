RENOMIRANA VINSKA KUĆA IZ NOVOG SLANKAMENA NA SAJMU WINE VISION PROMOVISAĆE NOVU VINSKU ETIKETU: Novi „trofej“ Ateljea vina „Šapat“

SLOŽENI proces proizvodnje elegantnog i raskošnog penušavca trajao gotovo tri godine.

Foto. Atelje Sapat

"Šapatova vina" iz Novog Slankamena, vinarija poznata po vrhunskim vinima i jedinstvenom konceptu visoke gastronomije i usluge, na sajmu „Wine Vision by Open Balkan“, koji će danas biti otvoren u Beogradu, predstaviće novitet u svom portfoliju – prvi penušavac pod nazivom „Trofej“. Promocijom novog vina biće krunisan višegodišnji rad tima ove vinarije koji je iznedrio etikete ovenčane brojnim internacionalnim priznanjima za kvalitet.

„Trofej“ po svojim osobinama sasvim odgovara kući u kojoj je rođen i sa pažnjom odnegovan. Reč je o elegantnom, luksuznom i raskošnom penušavcu koji je zlatni presek fruškogorske prirode i znanja i rada „Šapatovih“ vinara, predvođenih enologom Mladenom Dragojlovićem. Zajedničkim trudom proizveli su vino koje će biti istinski ponos ne samo vinarije „Šapat“, već i fruškogorskog vinogorja i Srbije.

Foto. Atelje Sapat

- Naš penušavac proizveden je tradicionalnim šampanjskim metodom, sa 12 odsto alkohola. U njegovoj osnovi je čist „šardone“, koji je odležavao u amforama šest meseci, kratko i u barik bačvama, da bi tokom sekundarne fermentacije odležao na talogu kvasca u boci još dve godine. Proizvodnja penušavca dugotrajan je i složen proces, koji traži veliki rad, iskustvo i strpljenje. Ponosni smo na ovo vino i duboko verujemo da njegovo vreme tek dolazi - objašnjava Dragojlović.

USPEŠNI I NA STRANIM TRŽIŠTIMA "Šapatova vina" dobro su poznata i van granica Srbije i regiona. Za kratko vreme našla su svoj put i do tradicionalno izbirljivih konzumenata u inostranstvu. - Naša vina uveliko putuju u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Švajcarsku, Veliku Britaniju, Dansku i Kinu. Nedavno smo se vratili sa sajma „Pro Wine“ u Šangaju, napravili smo nove poslovne kontakte i imamo dobre osnove da očekujemo još jače prisustvo na izazovnom kineskom tržištu – napominje Ćirić.

„Trofej“ je penušavo vino svetlo žute boje, punog i blago kremastog ukusa. Njegove „perle“ su sitne i postojane, što potvrđuje visok kvalitet. Dominiraju voćne arome jabuke, kruške, uz primesu ananasa, kao i prepečenog lešnika i brioša. Izbalansirano je, elegantno i mineralnog ukusa, što je blagodat koju donosi odležavanje u zemljanim amforama.

Premijera nove vinske etikete obeležiće ovogodišnji nastup vinarije iz Novog Slankamena na sajmu Wine vision, koji je već četiri godine prozor u svet srpskih vinara. Mladen Ćirić, generalni direktor Ateljea vina „Šapat“ naglašava da je ovaj događaj Srbiju pozicionirao na vinskoj mapi sveta i pomerio granice proizvodnje i prodaje domaćeg vina.

- “Wine vision” je, prema opštoj oceni, među četiri najznačajnija ovakva sajma u Evropi. U Beograd nam dovodi najveće svetske autoritete u oblasti vina i veliki broj proizvođača i potencijalnih kupaca iz inostranstva. Njegov biznis segment omogućava nam da na jednom mestu predstavimo svoja vina i napravimo nove poslovne kontakte. Atelje vina „Šapat“ jasno je prepoznao njegov internacionalni značaj, pa je i ove godine ponosni partner sajma – objašnjava Ćirić.

Foto. Atelje Sapat

Atelje vina „Šapat“ za kratko vreme se afirmisao kao moderna vinarija koja proizvodi vina najvišeg ranga. “Atila Chardonnay 2022” na prestižnoj smotri „Decanter 2024“ u Londonu dobio je zlatnu medalju, a isto vino potom je proglašen za najbolje belo vino Srbije i Balkana. Vino „Atila Souvignon Blanc“ najčuveniji svetski vinski kritičar Džejms Sakling ocenio je sa visoka 92 poena. U vinskom portfoliju nalazi se i linija crvenih vina koju čine Atila Cabernet sauvignon, Nera, Cuvee i Terol – raritet na našim prostorima. Vinski portfiolio zaokružuju i lagano belo vino „Bianca“ i roze „Šu Šu“.

ADRESA KVALITETA I HEDONIZMA Najbolja adresa za uživanje u magiji vina jesu restorani u Novom Slankamenu koji sa vinarijom čine jedinstvenu hedonističku celinu sa oznakom Atelje vina „Šapat“. Najsjajniji deo kompleksa, okruženog sa čak 12 hektara vinograda, sa pogledom na Dunav i panonsku ravnicu je restoran „Fleur de Sel“, od prošle godine ponosni nosilac MICHELIN zvezde – globalne potvrde najvišeg kvaliteta hrane, vina i usluge. Gostima je na raspolaganju i restoran „Šapat“, kapaciteta oko stotinu mesta, koji je najbolje mesto za puni gastronomski doživljaj.

Visok kvalitet ova vina duguju i po mnogo čemu specifičnom sastavu tla na kome su vinogradi Ateljea vina „Šapat“. Reč je o lesu – jedinstvenom zemljištu koje omogućava proizvodnju punih, kompleksnih i fenolnih vina. Drugim rečima, priroda omogućava da se iz grožđa sazrelom na ovakvoj podlozi, primenom znanja, iskustva i najmodernije tehnologije, proizvode vina premijum kategorije. Put od vinograda do boce spremne za konzumaciju vodi i preko odležavanja u hrastovim bačvama – baricima i zemljanim amforama, ali i kroz više inventivnih tehnoloških metoda. „Šapatov“ sauvignon i chardonnay svoj puni izraz dobijaju zahvaljujući dugoj maceraciji i odležavanju bez sumpor-dioksida. Ovim postupkom dobija se prepoznatljiva snaga, punoća i kompleksnost ovih vina.