OD SLEDEĆE SUBOTE VOZAČI MORAJU DA IMAJU OVO: Oglasio se AMSS, prete debele kazne

Vozači u našoj zemlji se pripremaju za zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima jer je obaveza da na automobilima, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, imaju sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) stiže apel vozačima da iskoriste ove povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici.

- Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica - rekao je za Jovica Mitić iz AMSS-a, a prenosi Telegraf.

On ukazuje da treba iskoristiti ovo lepo vreme da pripremimo vozilo i za zimske i za jesenje uslove, i prekontrolisati vozilo - proveriti stanje akomulatora, stanje grejača, motora, brisača i svih dodatnih uređaja.

- Šara na gumama mora biti minimum četiri milimetara. Kada je reč o zimskim uslovima vožnje, verujemo da će vozači pored toga morati da poseduju uređaje za povećanje trakcije koji su neophodni van naseljenog mesta jer nas očekuje sneg i dosta padavina - rekao je Mitić.

Dodatna oprema

Prema njegovim rečima, pored standardne dodatne opreme za vozilo, što podrazumeva i rezervni točak i sajlu za vuču, prsluk, trougao, komplet prve pomoći, svakako je tu i dodatna oprema koja podrazumeva lance i druge uređaje za povećanje trakcije.

- Iako nema snežnih padavina, temperature mogu biti zaista niske, jer sve temperature niže od sedam stepeni dovode do stvaranja poledica i klizavih kolovoza. Preporuka je vozačima da, iako nema snega, ipak imaju zimske pneumatike s obzirom na to da će temperature biti niže - rekao je Mitić.

Kazne su u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara ukoliko vozite bez zimskih guma kod uslova kada su one obavezne.

