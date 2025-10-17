Društvo

„Gradska čistoća“ Beograd donirala komunalna vozila JKP „Sečanj“

17. 10. 2025. u 16:00

MARKO Popadić,  vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, uručio je danas ključeve dva vozila za održavanje komunalne higijene, predstavnicima Opštine Sečanj i  Javnog komunalnog preduzeća „Sečanj“.

Reč je o višenamenskoj građevinskoj mašini i autocisterni namenjenoj transportu pijaće vode i pranju ulica, zapremine 8 kubnih metara.

JKP „Gradska čistoća“ Beograd je i ovoga puta, kao preduzeće koje godinama uspešno posluje, pomoglo komunalnom preduzeću u Sečnju, ustupajući na korišćenje svoja vozila.

Marko Popadić,  v. d. direktora JKP „Gradska čistoća“ Beograd je istakao da su na inicijativu i molbu Opštine Sečanj i JKP „Sečanj“, JKP „Gradska čistoća“  Beograd, i JKP „Beograd-put“ zahvaljujući uspešnom poslovanju u poslednjih nekoliko godina, u mogućnosti da doniraju vozila lokalnim samoupravama, na teritoriji više opština u Srbiji, te da su ova dva preduzeća, ovom prilikom, Javnom komunalnom preduzeću iz Sečnja i Opštini Sečanj donirali četiri vozila na korišćenje kako bi njihove svakodnevne aktivnosti obavljali bolje, lakše i efikasnije.

– Danas je „Gradska čistoća“ Beograd ovde u Sečnju poklonila cisternu za transport pijaće vode i pranje ulica, kao i građevinsku mašinu višestrukih namena, dok je JKP „Beograd- put“ poklonilo jedan valjak namenjen radu na atarskim putevima, kao i kamion kiper sa višestrukom namenom. Reč je o korišćenim vozilima, koja su dobrog kvaliteta, servisirana i potpuno spremna za upotrebu. Očekujem da ćemo ovom donacijom učiniti Opštinu Sečanj još čistijim mestom, kao i da ćemo komunalnom preduzeću u Sečnju pomoći  da svakodnevno vršenje komunalnih usluga obavlja brže, lakše, jednostavnije i efikasnije- poručio je Marko Popadić. 

Saša Mijailović, izvršni direktor Sektora Operative u JKP „Gradska čistoća“ Beograd, izjavio je da je posebno zadovoljstvo kada jedna operativna služba preduzeća koje je lider u održavanju prestoničke higijene poput „Gradske čistoće“, ima mogućnost da pomogne kolegama operativne službe lokalnog Javnog komunalnog preduzeća, a ovom prilikom je to „Sečanj“, kako bi posao obavljali brže, lakše i kvalitetnije, imajući u vidu da je poznato koliki je teret i obim posla zaposlenih na poslovima čišćenja u operativnim komunalnim službama.

Danijel Đurić, direktor JKP „Sečanj“ izrazio je zahvalnost JKP „Gradska čistoća“ Beograd i JKP „Beograd-put“ na ovim vrednim donacijama komunalnih vozila koja će, kako je istakao, mnogo značiti kada je reč o pružanju još kvalitetnijih usluga građanima Opštine Sečanj, kao i dodatnom proširenju delatnosti preduzeća. On je dodao da je u planu dalji rad na atarskim putevima, kao i unašređenje rada zimskih službi preduzeća.

Uručenju ključeva doniranih vozila prisustvovali su i Marina Gajić, direktorka JKP „Beograd-put“, zamenik predsednika Opštine Sečanj, Milan Grubor, kao i predsednica Skupštine Opštine Sečanj, Dragana Marton.


 

