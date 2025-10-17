„Gradska čistoća“ Beograd donirala komunalna vozila JKP „Sečanj“

MARKO Popadić, vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, uručio je danas ključeve dva vozila za održavanje komunalne higijene, predstavnicima Opštine Sečanj i Javnog komunalnog preduzeća „Sečanj“.

Reč je o višenamenskoj građevinskoj mašini i autocisterni namenjenoj transportu pijaće vode i pranju ulica, zapremine 8 kubnih metara.

JKP „Gradska čistoća“ Beograd je i ovoga puta, kao preduzeće koje godinama uspešno posluje, pomoglo komunalnom preduzeću u Sečnju, ustupajući na korišćenje svoja vozila.

Marko Popadić, v. d. direktora JKP „Gradska čistoća“ Beograd je istakao da su na inicijativu i molbu Opštine Sečanj i JKP „Sečanj“, JKP „Gradska čistoća“ Beograd, i JKP „Beograd-put“ zahvaljujući uspešnom poslovanju u poslednjih nekoliko godina, u mogućnosti da doniraju vozila lokalnim samoupravama, na teritoriji više opština u Srbiji, te da su ova dva preduzeća, ovom prilikom, Javnom komunalnom preduzeću iz Sečnja i Opštini Sečanj donirali četiri vozila na korišćenje kako bi njihove svakodnevne aktivnosti obavljali bolje, lakše i efikasnije.

– Danas je „Gradska čistoća“ Beograd ovde u Sečnju poklonila cisternu za transport pijaće vode i pranje ulica, kao i građevinsku mašinu višestrukih namena, dok je JKP „Beograd- put“ poklonilo jedan valjak namenjen radu na atarskim putevima, kao i kamion kiper sa višestrukom namenom. Reč je o korišćenim vozilima, koja su dobrog kvaliteta, servisirana i potpuno spremna za upotrebu. Očekujem da ćemo ovom donacijom učiniti Opštinu Sečanj još čistijim mestom, kao i da ćemo komunalnom preduzeću u Sečnju pomoći da svakodnevno vršenje komunalnih usluga obavlja brže, lakše, jednostavnije i efikasnije- poručio je Marko Popadić.

Saša Mijailović, izvršni direktor Sektora Operative u JKP „Gradska čistoća“ Beograd, izjavio je da je posebno zadovoljstvo kada jedna operativna služba preduzeća koje je lider u održavanju prestoničke higijene poput „Gradske čistoće“, ima mogućnost da pomogne kolegama operativne službe lokalnog Javnog komunalnog preduzeća, a ovom prilikom je to „Sečanj“, kako bi posao obavljali brže, lakše i kvalitetnije, imajući u vidu da je poznato koliki je teret i obim posla zaposlenih na poslovima čišćenja u operativnim komunalnim službama.

Danijel Đurić, direktor JKP „Sečanj“ izrazio je zahvalnost JKP „Gradska čistoća“ Beograd i JKP „Beograd-put“ na ovim vrednim donacijama komunalnih vozila koja će, kako je istakao, mnogo značiti kada je reč o pružanju još kvalitetnijih usluga građanima Opštine Sečanj, kao i dodatnom proširenju delatnosti preduzeća. On je dodao da je u planu dalji rad na atarskim putevima, kao i unašređenje rada zimskih službi preduzeća.

Uručenju ključeva doniranih vozila prisustvovali su i Marina Gajić, direktorka JKP „Beograd-put“, zamenik predsednika Opštine Sečanj, Milan Grubor, kao i predsednica Skupštine Opštine Sečanj, Dragana Marton.



