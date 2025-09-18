VREME DANAS: Pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 26 stepeni

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost.

Foto: D. Milovanović

Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni.

Temperatura će se kretati od pet do 26 stepeni.

Vreme u Beogradu

Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije.

Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.

Vreme narednih dana

U narednih nedelju dana postepeni porast temperature, za vikend i početkom nedelje do 30 stepeni.

(Sputnjik)