Društvo

VREME DANAS: Pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 26 stepeni

Novosti online

18. 09. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost.

ВРЕМЕ ДАНАС: Претежно сунчано и мало топлије, температура до 26 степени

Foto: D. Milovanović

Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni.

Temperatura će se kretati od pet do 26 stepeni.

Vreme u Beogradu

Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije.

Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.

Vreme narednih dana

U narednih nedelju dana postepeni porast temperature, za vikend i početkom nedelje do 30 stepeni.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)