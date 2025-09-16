MALI VOJIN (5) VODI BITKU PROTIV OPAKOG PROTIVNIKA: Ovom dečaku potrebno je 300.000 evra, a mi moramo da mu pomognemo

VOJIN Miloradović, dečak od 5 godina, kome je dijagnostikovana Akutna mijeloidna leukemija (AML), a koji se trenutno nalazi na lečenju u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, pošalje na transplantaciju ćelija hematopoeze u bolnicu Bambino Gesu u Rimu. Genskom anlazom utvrđena je posebno nezgodna translokacija gena KMT2A-ENL koja ukazuje na leukemiju visokog rizika.

Vojin ima dva 100% podudarna donora matičnih ćelija, brata i sestru (utvrđeno HLA tipizacijom).

Klinika Bambino Gesu u Rimu voljna je da prihvati Vojina i uradi transplataciju. Cena njihove usluge je 300 000 evra, ukoliko ne bude dodatnih komplikacija Usluga obuhvata ponovne analize i potvrđivanje podudarnosti donora, transplantaciju ćelija hematopoeze i održavanje u trajanju od 100 dana. Ukoliko se ispostavi da donori nisu podudrani i da je potreban novi donor, to se plaća dodatnih 30 000e. Ukoliko RFZO želi da odobri odlazak Vojina na transplataciju u Bambino Gesu u Rimu potrebno je da o tome obavesti direktora Univerzitetske dečije klinike kako bi medicinsk tim pripremio papirologiju. Pre odlaska na račun klinike u Rimu potrebno je uplati sumu od 300 000e.

