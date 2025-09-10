IZMENE U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU: Evo šta se menja u glavnom gradu

REŽIM saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza u pojedinim ulicama Beograda biće izmenjen zbog uvežbavanja Vojske Srbije i održavanja manifestacije "Snaga jedinstva 2025", koju će Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane realizovati 20. septembra na prostoru oko Palate Srbija, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

U toku priprema za tu manifestaciju od 10.00 od 22.00 časa počinju aktivnosti uklanjanja vozila u Ulici Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, i u Ulici trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, iz razloga bezbednosti, jer je za navedene ulice planiran prolazak motorizovanog ešelona Vojske Srbije.

Parkiranje u ovim ulicama će ponovo biti moguće od subote, 20. septembra od 18.00 časova.

Za potrebe realizacije uvežbavanja Vojske Srbije doći će do izmene režima saobraćaja i funkcionisanja linija javnog gradskog prevoza u četvrtak, 11. septembra od 8.30 do 20.00 časova, dok će od 12. do 15. septambra biti izmena u periodu od 8.30 do 15.00 časova, a zatim će 16. septembra ponovo biti izmena u periodu od 8.30 do 20.00 časova, dok će 17. i 19. septembra izmena biti od 8.30 do 15.00 a 18. septembra od 8.30 do 20.00 časova.

Potpuna obustava saobraćaja biće prema trasi: Bulevar Nikole Tesle, od Bulevara Mihajla Pupina (kružni tok Ušće) do Ulice Džona Kenedija, Džona Kenedija, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina, od Ulice Džona Kenedija do Ulice ušće (smer od grada – borbena vozila se kreću u suprotnom smeru), Ulica ušće, od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Nikole Tesle, kao i Ulica trešnjinog cveta, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihajla Pupina, sa svim pristupnim saobraćajnicama.

Koridori koji će funkcionisati u delu od Ulice trešnjinog cveta do Džona Kenedija sa sukcesivnim presecanjem trase kretanja motorizovanih ešelona Vojske Srbije su iz ulica Palmira Toljatija, Gramšijeve, Klare Cetkin prema Bulevaru maršala Tolbuhina i dalje prema Bulevaru Mihajla Pupina, smer prema gradu, ali izuzev 16, 18. i 20. septembra, kao i iz Aleksinačkih rudara prema Bulevaru Mihajla Pupina, smer prema gradu, izuzev 16, 18. i 20. septemra.

Presecanje trase kretanja motorizovanih ešelona biće i iz Bulevara maršala Tolbuhina prema Bulevaru Mihajla Pupina, smer prema gradu, izuzev 16, 18. i 20. septembra, dok 16, 18. i 20. septembra neće biti moguće korišćenje i presecanje trase kretanja motorizovanih ešelona.

