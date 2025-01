TASTATURE ČUVAJU ĆIRILICU: Odlukom Vlade Srbije počeo da važi novi propis o zaštiti našeg nacionalnog pisma

OD 1. januara, državni organi, ustanove i privredni subjekti sa većinskim državnim kapitalom, ali i medijske ustanove poput Radio-telvizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine obavezni su da prilikom nabavke nove računarske opreme uzmu tastature na oba pisma: ćirilici i latinici.

Ova obaveza proističe iz Uredbe koju je usvojila Vlada Srbije. U obrazloženju odluke Vlada je navela da će to doprineti efikasnijoj i održivoj primeni Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.

Ministar kulture Nikola Selaković ovu odluku Vlade ocenio je kao važan korak u zaustavljanju pada upotrebe ćirilice.

Da će zarad očuvanja ćiriličkog pisma biti uvedene tastature sa oba naša pisma, ministar je najavio pre tri meseca.

- Kada pogledate tastature koje se koriste u Srbiji, one nisu čak ni latiničke - rekao je tada Selaković. - One nisu na našoj latinici. Gde je slovo ć, gde je slovo nj, gde je slovo lj, gde je slovo dž, vi to na tastaturama nemate. To je nešto što je standard u drugim državama koje imaju svoja pisma.

Potreban i novi zakon o jeziku i pismu SRETO Tanasić naglašava da je sledeći neodložan posao donošenje novog zakona o jeziku i pismu kojim će se svi obavezati da koriste ćirilicu kad se obraćaju na srpskom jeziku. - To je potrebno da ne bi bilo kao što je sada, uz pomoć gimnastike, pozivajući se na prošlovekoni zakon i nedorečenost novog koji je usvojen, izbegavaju tu obavezu i maltretiraju građane uporno im pišući na latinici - kaže Tanasić. - Ili kraće rečeno - jasnije i celovito u zakon se mora pretočiti član Ustava koji govori o upoterebi srpskog jezika i pisma.

Ministar je podsetio da su pre tri godine Skupština Srbije i Skupština Republike Srpske donele Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom prostoru, zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma u kome se navodi da je ćirilica matično pismo srpskog jezika i da je uporište nacionalnog identiteta.

Da je uvođenje tastatura sa oba naša pisma dobra odluka, smatra i dr Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika.

Naš sagovornik smatra da tastature sa oba naša pisma mogu doprineti i stvaranju navike da se piše ćirilicom.

- Da ne bismo išli suviše sporo u tom pogledu, predlažem da Ministarstvo jednim dopisom obaveže sve u državi koji su po sadašnjem zakonu o jeziku i pismu dužni da pišu ćirilicom da to bez izuzetka i odlaganja poštuju - predlaže Tanasić. - Nema nikakvih opravdanja za to što i tri godine posle donošenja zakona, mnogi nisu prešli na ćirilicu. Da rade kako bi trebalo, ne bi ni čekali da ih zakon na to obaveže, moli ili goni.