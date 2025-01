POD KLJUČEM 98.500 IMOVINSKIH KARATA: Reporteri "Novosti" u zaštićenim prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije

Na policama, pod konac poređani registratori, razvrstani po godinama i označeni brojevima, a u njima 98.500 izveštaja o imovini, koliko su za deceniju i po poslali funkcioneri s različitih nivoa vlasti.

Tako izgleda prostor u kojem Agencija za sprečavanje korupcije, u zgradi na beogradskom Zelenom vencu, čuva podatke koji, po pravilu, izazivaju najveću pažnju dela javnosti znatiželjnog da zna, na primer, koji automobil vozi predsednik opštine, u koliko kvadrata živi poslanik ili da li gradonačelnik ima hektare oranica.

Većina tih informacija nalazi se na sajtu ove institucije i dostupne su svima, ali postoje i oni koje po zakonu nisu javni, kao što su informacije o imetku supružnika funkcionera i dece.

Od pomoćnika direktora za registre, evidenciju i proveru imovine Predraga Kneževića i Sanje Simić, načelnika Odeljenja za registre, čuli smo da je do početka decembra 2024. pristiglo 6.100 izveštaja. Obaveza javnog funkcionera je da podnese izveštaj po stupanju na javnu funkciju, po prestanku obavljanja javne funkcije, bitne promene u toku obavljanja javne funkcije, kao i dve godine po odlasku s javne funkcije ako je imao bitnih promena.

Prijavljuje se uvećanje ili umanjenje prihoda koji prelaze prosečnu godišnju zaradu ili kad je promenjena struktura imovine. Kako se pokazalo u praksi, oni koji su na položaju za toliko "osiromašili" mogu da se izbroje na prste.

Savremena oprema omogućila je da postupak unosa i kontrole podataka bude maksimalno olakšan: stižu elektronski popunjeni obrasci, tu su i kodovi, pa ono što stiže u papirnoj formi može brzo i lako da se uporedi. Strogi su i propisi kojih moraju da se pridržavaju svi do kojih stignu izveštaji o imovini funkcionera. Ukoliko se, na primer, pojave podaci s nekom od oznaka tajnosti, objašnjava nam Knežević, njima mogu da pristupe samo zaposleni koji poseduju posebne sertifikate, a koje na pet godina izdaje Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, na osnovu procene Bezbednosno-informativne agencije.

Kopije i u Kragujevcu

IMAJUĆI u vidu značaj i stepen važnosti registara u našim bazama podataka, Agencija konstantno radi na podizanju nivoa zaštite, unapređenju bezbednosti kao i dostupnosti naših servisa javnim funkcionerima i javnosti. Uz pomoć i podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavili smo i sekundarnu lokaciju u Državnom DATA centru, u Kragujevcu. To znači da je izvršena replikacija kompletnog informacionog sistema Agencije i kreirana udaljena lokacija za čuvanje rezervnih kopija podataka, u najboljem i najbezbednijem okruženju te vrste u ovom delu Evrope - kaže Dejan Damnjanović, direktor ASK, i najavljuje da će narednih dana biti potpisan Sporazum o čuvanju podataka sa v. d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu Mihajlom Jovanovićem.