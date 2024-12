PREMIJER U ĆUPRIJI: Miloš Vučević na otvaranju rekonstruisanog vrtića "Šećerko" (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Miloš Vučević obišao je rekonstruisani vrtić "Šećerko" u Ćupriji.

Foto: Novosti

Premijer Vučević u obilasku rekonstruisanog vrtića "Šećerko" dočekan himnom Republike Srbije.

U obilasku prostorija vrtića premijer se upoznaje sa izvršenim radovima u toku rekonstrukcije.

- Svaka soba ima izlaz. Urađeno je i podno grejanje, a soba za najmlađe ima i svoje kupatilo, navela je direktorka ustanove.

- Veoma značajan dan za sve, država je odvojila više od 100 miliona dinara za rekonstrukciju, naveo je Glišić.

- Ono što je meni najvažnije, svi koji rade u ovoj predškolskoj ustanovi su zadovoljni. Ovaj objekat je kompletno bio rekonstruisan, rekao je premijer Vučević.

- Čestitam svima i zaposlenima i roditeljima, kao i Ćupriji na otvaranju ove ustanove - dodao je premijer.

Foto: Novosti

Na pitanje novinarke Novosti: Kako komentarišete izjavu Marije Zaharove da Zapad u Srbiji provodi obojenu revoluciju?

- Ja ne mogu da kažem da li je tačno ili ne, ne mislim da SAD nešto zvanično rade, da li ima uticaja sa strane na ovo što se dešava u Srbiji, ne bih isključio. Kada pogledate neke protokole i uputstva kako se provode obojene revolucije, onda vidite da se to primenjuje u Srbiji, gotovo identičan model kao što je bilo u Zagrebu pre par godine i nekim drugim državama. Nije teorija zavere, nego nešto što se može jasno uočiti. Ono što ćemo mi da analiziramo, jeste ako nam ruska služba dostavi neke jasne podatke, našim obaveštajnim službama, onda ćemo da analiziramo. Pretpostavljam da imaju neke podatke kada je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova to izjavila. Srbija mora da vodi računa da ne bude u makazama te geopolitičke igre velikih igrača. Ne kažem da ima neko nameru. Ako službe Ruske Federacije imaju podatke, očekujem da nam dostave. Znam da se radi o ozbiljnim ljudima, pretpostavljam da nešto imaju. Čudno mi je, recimo, da država prihvati sve zahteve četiri reprezentativna sindikata u prosveti, i vi kažete - mi sada to nećemo. Država tu mora da reaguje i mora da se postupa u skladu sa zakonom. Ponavljam da smo mi apsolutno spremni na socijalno-ekonomski dijalog, ali to da neko zaustavi đake i ne dozvoli školovanje, tu država mora da reaguje primenom zakona - rekao je premijer.