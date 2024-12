BAKU POGREBNOM POSLALI - NAGU: Skandal u domu za stare u Smederevu, porodica ogorčena zbog propusta

ŠTIĆENICU koja je preminula - Slobodanku Janković (84), iz Doma za smeštaj starih u Smederevu predali su pogrebnom preduzeću potpuno nagu!

Foto: N. Živanović

Ovo za "Novosti" tvrdi bakina sestričina Jasmina Gajić, koja je ostala i bez objašnjenja kako je došlo do ovakvog skandala.

- Tetka je preminula u nedelju, 15. decembra, oko 14 časova. Javili su njenoj rođenoj sestri, i zatražili da donese garderobu kako bi je obukli, što je ona i učinila - priča Jasmina Gajić. Međutim, jutro nakon toga, kada je stigla u pogrebno preduzeće, Jasmini su saopštili da je baka kod njih doneta naga, samo sa pelenom na sebi. - Bila sam potpuno šokirana, kao i pogrebnici. Naravno, odmah sam otišla u dom po njenu odeću i objašnjenje. Glavna sestra mi je rekla da ona nije obaveštena šta se dogodilo, a direktorka, koja je bila jako neprijatna, samo je kazala da se desio propust - navodi Jasmina.

Ona kaže i da su, nakon svega, dve negovateljice iz doma poslate u pogrebnu službu kako bi obukle baku.

- Njih dve su sa suzama u očima došle i jedva je obukle, jer je prošlo više od 24 sata od smrti. Bilo je strašno, mučno - priča potresena Jasmina.

- U ugovoru koji smo sa domom potpisali, navodi se njihova obaveza da brinu o korisniku na samrti, i dostojanstveno se ophode sa preminulim korisnicima. Da li je dostojanstveno to što su ženu golu ispratili na večni počinak? Šta se dogodilo u Domu za smeštaj starih lica, kako je došlo do ovoga i čija je krivica, pitali smo direktorku Ivanu Matejić, ali odgovor do zaključenja ovog broja nismo dobili.