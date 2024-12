KAKVO NAS VREME OČEKUJE U FEBRUARU: Detaljna vremenska prognoza meteorologa RHMZ-a

KAKVO nas vreme očekuje u februaru za "Novosti" otkriva meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Branko Bijelić.

Foto: D. Balšić

Prema rečima šefa Odseka za dugoročnu prognozu, očekuje nas blaži i prosečno vlažan februar. Mala verovatnoća je za pojavu jakih mrazeva.

Temperature u februaru

Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0ºS do 2.0ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.3ºS. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, u većem delu Srbije sa vrednostima višim za 0.5ºS do 1.0ºS, a u Vojvodini, Mačvi i Timočkoj Krajini sa vrednostima višim za 1.0ºS do 2.0ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 8.9ºS.

Da li će biti padavina?

Mesečna suma padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 44 mm.

