E-BOLOVANJE U SRBIJI OD MARTA NAREDNE GODINE: Jovanović najavio novu uslugu eUprave

USLUGA elektronskog bolovanja koja će objediniti informacione sisteme kojima pristupaju lekari, poslodavci i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) u Srbiji bi mogla da zaživi od marta naredne godine, najavio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije (IT) i elektronsku upravu (eUpravu) Mihailo Jovanović.

Kancelarija za IT i eUpravu

On je Tanjugu objasnio da će ova usluga građanima biti dostupna preko portala elektronske uprave.

- Ova veoma bitna usluga u kojoj učestvuju Ministarstvo zdravlja, RFZO i Kancelarija za IT i eUpravu omogućiće da se u elektronskoj formi pošalju doznake od izabranog lekara čime će poslodavac dobiti adekvatne informacije kada je njegov zaposleni na bolovanju. Na taj način će se izbeći potreba da zaposleni donose papirna dokumenata, a to je posebno značajno za njih u toj situaciji - rekao je Jovanović.

Kako je istakao, ovaj vid elektronske komunikacije značajno će smanjiti i zloupotrebe, jer je jedna od žalbi stranih investitora u Srbiji da je u našoj zemlji stepen bolovanja veoma visok i da možda čak 20 odsto zaposlenih u proseku nisu na poslu.

- Ovaj sistem će u potpunosti i taj problem rešiti. Očekujemo da ovaj sistem zaživi tokom marta meseca naredne godine - kazao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, u Srbiji inače preko 2,4 miliona ljudi ima registrovan nalog na Portalu eUprava i koriste bar jednu od preko 350 različitih usluga koje su dostupne građanima i privredi.

Jovanović je, na pitanje koje su najpopularnije eUsluge, rekao da to dosta zavisi od sezone.

- Veoma su popularne eUsluge upisa dece u vrtiće i osnovnu školu, jer je omogućeno da roditelji praktično završe sve elektronski bez potrebe da budu kuriri i idu od šaltera do šaltera noseći svoja dokumenta. Roditelji jednostavno sada povlače elektronski dokumenta vezana za matičnu knjigu rođenih, o zaposlenju, državljanstvu ili prebivalištu - objasnio je on.

Kao primer popularne eUsluge, Jovanović je naveo i upis dece u srednju školu preko portala Moja srednja škola, ali i sve druge koje se tiču izdavanja elektronskih uverenja i izvoda, poput elektronskog izvoda iz matičnih knjiga ili elektronsko uverenje o državljanstvu.

- Ovi dokumenti stižu u elektronskoj formi u elektronski sandučić na portalu e-Uprava, ali građani mogu da izaberu, ukoliko žele, i papirnu formu da im stigne preko pošte na njihovu kućnu adresu - rekao je Jovanović.

On je dodao da je popularna i eUsluga izdavanja elektronskog uverenja o nekažnjavanju, a veoma interesantna, iako se možda malo manje koristi, jeste i usluga zamene vozačke dozvole.

- Građani više nemaju potrebu da idu u policijsku stanicu da bi zamenili svoju vozačku dozvolu koja je istekla. Sve to mogu da urade preko portala eUprave, ali je potrebno samo da imaju ili kvalifikovani elektronski sertifikat ili da koriste mobilnu aplikaciju Consent ID, kako bi bili sigurni da su to oni, i nova vozačka dozvola stiže preko pošte na njihovu kućnu adresu - rekao je sagovornik Tanjuga.

Jovanović ističe i da, pored portala elektronske uprave i svih drugih državnih portala, gde građani mogu elektronski da završe svoje poslove sa javnom upravom, postoje i one elektronske usluge koje na prvi pogled nisu vidljive građanima, ali gde zaposleni u javnoj upravi sve završavaju elektronskim putem za građane.

- Tu imamo nekoliko interesantnih usluga, a jedna je 'Bebo, dobrodošla na svet', gde roditelji već nekoliko godina u porodilištima sve mogu da završe za pet minuta, dakle, da upišu dete u matičku knjigu rođenih, da obezbede prebivalište ili zdravstvenu karticu. Naime, zaposleni u porodilištu obavljaju sve poslove kroz naše sisteme razmenjujući elektronske podatke - rekao je direktor kancelarije za IT i eUpravu.

Kako je naglasio, do sada je kroz taj sistem za razmenu podataka po službenoj dužnosti razmenjeno više od 260 miliona dokumenata, što znači da isto toliko puta roditelji nisu bili, kako kaže, kuriri koji su išli od šaltera do šaltera noseći svoje dokumente, već je to urađeno elektronski. Inače, pored ovih pomenutih, na portalu eUprava dostupno je i niz drugih elektronskih usluga koje građanima i privredi štede vreme i novac.

Te usluge pokrivaju različite oblasti života i poslovanja kao što su porodica, zdravlje, obrazovanje, nauka, saobraćaj, stanovanje, životna sredina, lična dokumenta, javni red i mir, poljoprivreda, poslovanje, sport i omladina, osobe sa invaliditetom, kao i ljudska prava.

Putem portala ePorezi, poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava, a ovaj portal omogućava i uvid u stanje na računima poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Na jedinstvenom portalu lokalnih poreskih informacija građani i privreda mogu da pronađu i informacije o porezu na imovinu i ovaj sistem, zahvaljujući centralizaciji podataka omogućava da oni "na klik" vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Preko sajta, svim poreskim obveznicima je omogućeno i da izvrše upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele zemlje i putem besplatne mobilne aplikacije za mobilni telefon - Moja LPA, koja je dostupna i Android i iOS korisnicima.

Moguće je i elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprvredi kako bi se taj proces učinio bržim i jednostavnijim.

Za tu prijavu napravljen je poseban internet portala i aplikacije za mobilne telefone, a više informacija mogu se pronaći na sajtu.

Preko interneta je moguće proveriti i podatak u jedinstvenom biračkom spisku, odnosno javnoj ispravi u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.

Kako je navedeno na portalu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, on se vodi putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka, i ažurira se po jedinstvenoj metodologiji, a nastao je objedinjavanjem biračkih spiskova 2011. godine koje su do donošenja Zakona o jedinstvenom biračkom spisku vodile opštinske, odnosno gradske uprave i prvi put je korišćen za izbore 2012. godine.