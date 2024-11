ULTIMATIVNI VODIČ ZA SKYSHOWTIME – Blokbasteri koje ne možete da strimujete nigde drugde

A1 Srbija zauzeo je glavnu ulogu u redefinisanju kućne zabave postavši prvi mobilni operator na domaćem tržištu koji je ostvario partnerstvo sa SkyShowtime platformom, dovodeći najveće holivudske hitove direktno pred srpsku publiku.

Foto: Promo

Ali šta ova saradnja zapravo donosi ljubiteljima filmova i serija?

Za A1 korisnike to znači jednostavan pristup SkyShowtime svetskoj streaming platformi i dva premium TV kanala — SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2. Vrhunska zabava postaje dostupnije, bez potrebe za složenim sistemima plaćanja, uz prilagođeni sadržaj na srpskom jeziku sa titlovima.

Novi SkyShowtime nudi publici neprevaziđenu i neprekidnu ponudu u segmentima porodične zabave, uzbudljivih serija i filmova koje morate da pogledate, upotpunjujući bogatu biblioteku streaming platforme. Ova jedinstvena kombinacija omogućava korisnicima da uživaju u vrhunskoj zabavi na način koji im najviše odgovara—bilo da su u pokretu ili kod kuće.

Dramske serije koje ne smete da propustite

Ukoliko ne želite da budete isključeni iz razgovora o najnovijim i najuzbudljivijim dramskim serijama, SkyShowtime nudi raznovrstan izbor naslova.

Na prvom mestu je Yellowstone, kritički hvaljena serija, sa pet sezona koja je postala jedna od najgledanijih drama u SAD-u i globalni kulturni fenomen. Uz Kevina Kostnera u glavnoj ulozi, serija prati borbu za moć porodice Daton, vlasnika najvećeg ranča u SAD, dok se bore da zaštite svoje nasleđe od spoljašnjih pretnji. Poznata po upečatljivoj naraciji, zapanjujućoj kinematografiji i složenim likovima, Yellowstone je osvojila milione obožavalaca i inspirisala više spin-off serija, postavši vodeća serija na SkyShowtime.

Pored serije Yellowstone, SkyShowtime ima u ponudi i naslove kao što su: Lioness, Tulsa King, The Darkness, Mayor of Kingstown, Halo i mnoge druge

Foto: Promo

Filmovi – Od blokbastera do klasika i Oskarom nagrađenih filmova

Ako ste ljubitelj filma koji ne može da se odluči između blokbastera i klasika, ali obično se opredeljujete za filmove nagrađene Oskarima, SkyShowtime nudi bogat izbor.

Na prvom mestu, definitivno preporučujemo Oppenheimer.

Kritički hvaljeni globalni blokbaster renomiranog reditelja Kristofera Nolana, Oppenheimer je epski triler, snimljen IMAX tehnologijom, koji publiku uvodi u napetu paradoksalnu priču o enigmatici čoveka koji mora da rizikuje uništenje sveta kako bi ga spasao.

Film je ostvario 952 miliona dolara na svetskim blagajnama i osvojio najprestižnije nagrade, uključujući čak 13 nominacija za nagradu Oskar, sa Kilijanom Marfijem, nominovanim za Oskara, u ulozi Dž. Roberta Openhajmera, i Emili Blant u ulozi njegove supruge, biologa Ketrin „Kiti“ Openhajmer.

Izvanrednu glumačku postavu čine i Met Dejmon, Robert Dauni Džunior, Florens Pju, Džoš Hartnet, Kejsi Aflek, Rami Malek i Kenet Brana.

Nakon što pogledate ovaj blokbaster, nastavite sa filmovima kao što su Book Club - The Next Chapter, Mission Impossible – Dead Reckoning, My Big Fat Greek Wedding 3 ili South Park – Post Covid.

Foto: Promo

Sadržaji koji će oduševiti decu

SkyShowtime takođe nudi veliki izbor filmova i serija za najmlađe. Sadržaj sa Nickelodeon kanala je takođe uključen.

Deca će uživati u PAW Patrol, Kung Fu Panda – Legends of Awesomeness, Dragons – Defenders of Berk, Dora, Madagaskar – A Little Wild, avanture Sunđer Boba i mnoge druge.

Pošto je većina programa sinhronizovana, deca će moći da uživaju u sadržaju koji je prilagođen njihovom uzrastu i da se zabavljaju dok gledaju svoje omiljene likove.

Naučna fantastika – zašto da ne!

Sekcija naučne fantastike na SkyShowtime donosi kompletnu biblioteku naslova za ljubitelje Sci Fi žanra. Na listi naslova su: Star Trek: Strange New Worlds, Lazarus Project, Britannia, 12 Monkeys, Battlestar Galactica i mnogi drugi.

Kriminalne ili ljubavne priče – izbor je na vama

Bez obzira da li volite da pratite kriminalne priče ili romantične završetke poput „i živeli su srećno do kraja života“, SkyShowtime nudi sadržaj koji će vam otežati izbor.

Na „kriminalnoj“ strani, preporučujemo: The Darkness, Hysteria, Tulsa King, Yellowjackets, Evil ili Dexter.

Ljubitelji ljubavnih priča mogu da uživaju u romantičnim pričama i komedijama kao što su Genie, Bridesmaids, Knocked Up, Scary Movie, A Discovery of Witches i mnogi drugi.

Naša iskrena preporuka je da se ne držite samo jedne kategorije, istražite celu biblioteku i izaberite naslove prema svom jedinstvenom ukusu.

Ukoliko aktivirate SkyShowtime uslugu putem A1 Srbija, prva tri meseca uživaćete potpuno besplatno! Nakon toga, uslugu možete da nastavite po specijalnoj ceni od samo 699 RSD, ekskluzivno za A1 korisnike.

Ova ponuda je dostupna A1 postpaid rezidental korisnicima sa paketom za voice usluge i pretplatom na Xplore TV, omogućavajući vam pristup premium filmovima, serijama i dečijim programima—sve bez reklama i na srpskom jeziku. Ne propustite priliku da uživate u vrhunskoj zabavi.