NAŠI HRAMOVI NA KIM DOKAZ DA SU SRBI SVOJI NA SVOME: Liturgijom u manastiru danas proslavljena ktitorska slava Gračanice - Sveti kralj Milutin

LITURGIJOM koju je uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije raško-prizrenske služio mitropolit Teodosije i rezanjem slavskog kolača u prepunoj manastirskoj porti u Gračanici, danas je proslavljena ktitorska slava – Sveti kralj Milutin.

foto privatna arhiva

Proslavljajući Svetog kralja Milutina, kako je u besedi kazao mitropolit Teodosije, sećamo se njegovih dela i njegovog života, dok se svetitelj, kako je dodao, seća nas na nebu.

- Ove naše svetinje su žive svetinje, u njima se poji sveta liturgija, u njima se proslavlja ime Božje i svetih božjih, u njima mi dolazimo i nalazimo sebi duhovnu hranu, utočište i spasenje. Zato smo mi vezani za naše svetinje, ne nečim prolaznim, zemaljskim, nego onim što je božje i onim što nam je Bog dao kao zalog večnosti, zaveta koji je uspostavio sa crkvom svojom, sa rodom našim - kazao je u besedi mitropolit Teodosije poručivši pred okupljenim vernicima da kao ljudi treba da budemo nesebični i da se žrtvujemo za bližnje svoje i za svetu kosovsko-metohijsku zemlju. Jer, kako je naglasio, oni koji ostaju, oni su sa Bogom, sa našim svetinjama, sa crkvom božjom, sveštenicima, monasima i tako trajemo i opstajemo i dodao je da dok ima monaha i monahinja i dok ima pravoslavnih hrišćana na Kosovu trajaće i naše svetinje. Čestitajući praznik posvećen Svetom kralju Milutinu, sestrinstvu manastira Gračanica i vernom narodu na KiM ispred Vlade Srbije, pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić ponovio je reči episkopa Teodosija da je za 42 godine vladavine srpski kralj Milutin podigao 42 zadužbine širom srpskih zemalja.

-Te zadužbine kroz vekove predstavljaju oslonac srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, one su naš srpski oslonac i to je ono što nam daje snagu da nastavimo borbu za očuvanje srpskih nacionalnih vrednosti. Tako je već 1.000 godina i tako će biti sve do sudnjega dana i svi ovi hramovi koje je podigao Sveti kralj Milutin jasno pokazuju da su Srbi na Kosovu i Metohiji svoji na svome - rekao je Terzić, naglasivši da će Vlada Republike Srbije i Kancelarija za KiM u narednom periodu još više raditi na pomoći, podršci i osnaživanju srpskog naroda na KiM.

JUBILEJ ŠKOLE Inače,osim ktitorske slave manastira i osnovna škola u Gračanici koja nosi ime Svetog kralja Stefana Milutina obeležava jubilej - 150 godina postojanja. -Sve te godine su iza nas sadržane i mnogi su učitelji i đaci prošli kroz tu školu, i naša je radost što je i danas ta škola puna dece, puna đaka, a to znači da trajemo, da opstajemo na ovim prostorima - poručio je mitropolit Teodosije povodom značajnog jubileja škole koja broji oko 850 učenika.