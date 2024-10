NESTALA JASMINA (13) U BAČKOJ TOPOLI: Ako je vidite odmah pozovite policiju (FOTO)

JASMINA Sakradžija (13) nestala je juče u Bačkoj Topoli, rekao je njen otac i uputio apel svima koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovoj ćerki da se jave na 060 1455816 ili da pozovu policiju na 192.

Foto: Društvene mreže

Na sebi je u trenutku nestanka imala naranžastu jaknu, sive farmerke i roze patike. Visoka je oko 155 cm, ima oko 50 kilograma.

Foto: Društvene mreže

- Juče je otišla u školu u 7 ujutru, izašla je u 7:45 i od tada ne znamo ništa o njoj. Juče nisu imali regularne časove, imali su dan kukuruzijade. Sve njene drugarice, drugove koje smo zvali, miko ništa ne zna, niko je nije video. Niko ništa ne zna. Na telefon je nedostupna. Nema karticu u telefonu, ali piše preko interneta, preko vajfaja. U poslednje vreme se dopisivala sa nekim, ne znamo ko je to. Uplašeni smo za nju. Nema je od juče od 15 do 8 ujutru. Molim sve koji znaju nešto, neka pomognu - rekao je on za medije.

Još jednom apelujemo - ako je vidite, odmah pozovite, prijavite, najbližoj policijskoj stanici ili pozovite na gore navedeni broj.

(Telegraf)