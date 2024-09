"OVO JE ZA NAS JEDNO VELIKO TRŽIŠTE": Ministar Memić doputovao prvim letom Er Srbije u Guangdžou

MINISTAR turizma i omladine Husein Memić, koji je kao deo delegacije doputovao prvim letom Er Srbije u Guangdžou, izjavio je danas da do kraja godine očekuje između 145.000 i 155.000 kineskih turista, a da se uspostavljenjem novog leta do juga Kine očekuje dodatni rast turističkog prometa sa tom državom.

Foto: Printskrin Jutjub/RTV Novi Pazar

Memić je u izjavi novinarima u Guangdžou rekao da je pre samo 10 godina u Srbiju dolazilo 5.000 do 10.000 kineskih turista.

- Ovo je za nas jedno veliko tržište, Guangdžou ima oko 18 miliona stanovnika. Ovo je prodor na jedno dodatno tržište kada je u pitanju Kina. Do 2019. godine kineski turisti su u Srbiji bili prvi po broju dolazaka i noćenja, došlo je do korone, ali ono što je interesantno da je pre nešto više od godinu i po dana Vlada Kine za kineske turiste dala preporuku za grupna putovanja u Srbiji. To je jako važno - rekao je Memić.

Memić je kazao da se sa novouspostavljenim letom do Guangdžoua, 2025. i 2026. godina kineski turisti vrate na prvo mesto koje su zauzimali do 2019. godine.

Memić je ocenio da su odnosi dve zemlje u poslednjih pet godina zahvaljujući dobrim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga na svim poljima mnogo bolji i istorijski.

- Ovo (let) je bitno i zbog naših veza i cele geopolitičke situacije i može da bude dodatni impuls, ne samo nama nego i celom regionu. Svi se bore za kineske turiste. Imam dosta prijatelja iz Severne Makedonije, BiH, svi žele da budu na ovoj ruti - rekao je Memić.

Memić je podsetio da je Guangdžou turistički centar ne samo Kine već i celog sveta.

- Turizam služi da u svim granama privrede pravi dobre rezultate. Ovo je jedan odlična impuls, Guangdžou je tržište od 18 miliona ljudi I siguran sam da će ovo biti istorijska prekretnica kada su u pitanju odnosi sa Kinom - zaključio je Memić.