FILIPOVIĆ U PODKASTU "NOVOSTI" OTKRIVA: Kako se razvija liderski stil tokom karijere

KAKO se razvija liderski stil tokom karijere, koje osobine su ključne za uspešno liderstvo u današnjem poslovnom okruženju, kako stvoriti i zadržati kvalitetan kadar, da li je mentorstvo važno u stvaranju novih lidera?

Ovo u podkastu NOVOSTI otkriva Dragan Filipović, predsednik izvršnog odbora Generali osiguranja Srbije i član Generali Leadership Group.

- PRVI put u istoriji imamo da se susreće pet generacija u jednom trenutku. To je prva, takozvana tiha generacija, ljudi koji su rođeni do 1945. godine, oni sledeće godine pune 80 godina. I dalje imate ljude koji su aktivni u biznisu iako imaju 80 godina, bilo da su u pitanju vlasnici ili čak i izvršni direktori. Onda bebi-bumersi kasnije, pa X generacija, pa milenijalsi, pa Z generacija. To je pet generacija i oni u istom trenutku mogu da budu na sastanku. Treba na pravi način upravljati tim sastankom, čuti sve njihove potrebe, pustiti kreativnost, ostaviti nešto tradicionalno da ostane na snazi. To je nešto na čemu treba stalno da se radi - objašnjava Filipović.

