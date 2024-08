PONOVO PREKID U RADU SOFTVERA : Doćiće do kašnjenja letova u toku dana na Beogradskom aerodromu

NA BEOGRADSKOM aerodromu danas oko 10 časova ponovo je došlo do prekida u radu softvera za pristup sistemu koje koriste avio kompanije za čekiranje putnika na let.

Ovaj privremenu prekid može da dovede do usporenog procesa prijave na let na šalterima i, posledično, do kašnjenja određenog broja letova u toku dana, saopštio je Aerodrom.

Kako je navedeno, reč je globalnom softverskom kvaru koji je van kontrole aerodroma i kojim su u nekoliko navrata prethodnih dana pogođeni i pojedini aerodromi na području Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

-Naše tehničke službe su u kontaktu sa inostranim provajderom usluge koji radi na otklanjanju kvara u najkraćem mogućem roku- ističe beogradski aerodrom.

Aerodrom se izvinjava putnicima koji su pogođeni ovom situacijom i poziva ih da status svojih letova provere na sajtu aerodroma i u odabranim avio- kompanijama.

-Sve nadležne službe na aerodromu nastoje da minimizuju uticaj ove situacije na komfor putnika- dodaje se u saopštenju.

