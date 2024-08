VRUĆINA NE POPUŠTA: Vreme u Srbiji danas ponovo toplo, temperature idu do 33 stepena

VREME u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama od 10 do 33 stepena, saopštio je republički hidrometeorološki zavod.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar i najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen.

Prognoza vremena za narednih sedam dana

RHMZ upozorava i da će u drugoj polovini nedelje početi novi toplotni talas, odnosno da se u četvrtak i petak očekuju temperature do 35, za vikend i u ponedeljak do 37, a od narednog utorka do 40 stepeni.