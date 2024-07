ANALIZA "NOVOSTI": Korona napada, ali bez snage za novu pandemiju

LAICI, naročito oni koji su u jeku pandemije preležali teži oblik kovida ili još gore - usled komplikacija zaraze izgubili bliskog člana porodice, sve pažljivije prate izveštaje o porastu broja inficiranih.

G.Šljivić

Na osnovu tih podataka stiču utisak da se korona, opet, "povampirila". Infektolozi i epidemiolozi, međutim, tvrde - nikada nije ni nestajala. Oni u porastu broja obolelih, koji ne može ni da se upoređuje sa najtežim periodima pandemije, koja je 2019. godine krenula iz Vuhana u Kini, ne vide ništa dramatično. Pogotovo što virus nema više snagu da izazove novu planetarnu katastrofu.

Epidemiološka slika kovida značajno se razlikuje od zemlje do zemlje. Kod nas se nedeljno testira oko 550 ljudi, od kojih je prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije na virus pozitivno manje od 100. Prema poslednjim podacima u periodu od 8. do 14. jula potvrđeno je 98 slučajeva od ukupno 642 testirane osobe. To jeste povećanje u odnosu na broj registrovanih slučajeva do maja, kada je počelo blago ubrzanje širenja infekcije, ali situacija je takva da, kako su objasnili iz Instituta "Dr Milan Jovanović Batut", ne zahteva nikakve posebne mere. Jedino se ljudima sa ozbiljnim hroničnim bolestima i stanjima oslabljenog imuniteta preporučuje da se sa svojim lekarima posavetuju o ličnim merama zaštite.

Pojačan oprez svakako neće biti suvišan ako se u sezoni godišnjih omora putuje u zemlje koje imaju više inficiranih nego mi, pa je tamo i veća verovatnoća da se "zakači" virus.

Nacionalna organizacija za javno zdravlje Grčke, gde stanovnici Srbije masovno idu na letovanje, saopštila je da je u odnosu na isti period prošle godine ovog leta registrovano tri puta više obolelih, s tim da je izvesno da je mnogo više onih koji su bili zaraženi, a ostali su neregistrovani.

U poslednjih 24 časa novozaraženih je 4.165, a umrlo je 25 osoba. Trenutno je 380 bolesnika na respiratoru. Sa širenjem zaraze došlo je i do porasta broja dnevnih prijema u bolnice za 19 odsto, pa je dnevni prosek hospitalizovanih sada 236. Nacionalna organizacija za javno zdravlje ocenjuje da je klinička slika obolelih mnogo lakša nego prošle godine i uglavnom je karakterišu povišena temperatura i kašalj.

U Crnoj Gori prema zvaničnim podacima IJZCG, tokom juna je registrovan 121 slučaj kovida, od čega najviše u Podgorici - 37, Budvi - 23, Cetinju - 16, u Kotoru i Danilovgradu po 10, a u Beranama, Nikšiću i Tivtu po šest... U Kliničkom centru Crne Gore nemaju posebne mere kada je reč o posetama pacijentima na bolničkom lečenju.

- Posete pacijentima su dopuštene svakog dana od 14 do 15 časova i za nju nije potrebno testiranje na kovid 19. Ipak, posete su organizovane tako da nije moguće svakog dana ući na svako od odeljenja, već su one podeljene po danima - kazali su iz KCCG.

U Italiji, koja još nije zaboravila Bergamo, gde u najjačem talasu pandemije nisu imali ni dovoljno mesta u bolnicama, niti gde da sahrane preminule, epidemiološka situacija je ozbiljnija. U zemlji sa 59,8 miliona stanovnika, zatišje nije dugo trajalo, vreme se meri "pre i posle kovida", a virus koji se bio samo pritajio, ne i nestao, u junu i julu "galopira". Od 11. do 17. jula od posledica kovida preminulo je 40 ljudi, što je uvećanje za 21,2 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

U poslednjoj sedmici u Italiji broj zaraženih identifikovanih testom uvećan je za 66 procenata u odnosu na prethodnu, prelazeći tako na iznad 9.000. Taj broj je sigurno mnogo manji u odnosu na realnost jer se najveći broj kako turista, tako i građana Italije leče sami kada uoče simptome. Prošle sedmice rekordno je uvećan i broj prijema u bolnice - za 1.183 u odnosu na nedelju ranije, a rekord po broju inficiranih drže Lombardija i Lacio.

Ni s obzirom na toliko uvećanje za samo jednu sedmicu na nacionalnom nivou i sa procentom pozitivnosti od 11,2 odsto i veliku turističku posetu, nema kontrole na ulasku u zemlju.

- Ovo uvećanje broja zaraženih je očekivano i nije još doseglo vrh jer je turistička sezona duga - objasnio je epidemiolog Čezare Čizlagi. - Zaraženih će sigurno biti i deset puta više nego trenutno.

Ministarstvo zdravlja Italije je upozorilo na neophodnost nošenja maski u svim sredstvima javnog prevoza, na svim mestima gde je prisutan veliki broj osoba u masama, apelujući na svest građana. Takođe je započelo kampanju ponovnog vakcinisanja radi imunizacije, obraćajući se ponajpre starijim i bolesnim licima.

UKCS: Nema hospitalizovanih

DOCENT dr Ivana Milošević, zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, za "Novosti" kaže da trenutno nema pacijenata na bolničkom lečenju usled teške kliničke slike kovida:



- To što se registruje porast broja inficiranih je normalno jer virus korone ne može da nestane - kaže dr Milošević. - Taj virus je sad u cirkulaciji kao i virus gripa i moramo da naučimo da živimo sa njim.

Pocedura: U sobe za izolaciju

U DOMOVIMA zdravlja ambulante za respiratorne infekcije su ukinute, a pacijente sumnjive na kovid upućuju u sobe za izolaciju. Ukoliko dođe do rapidnog povećanja broja zaraženih Institut "Batut" i Ministarstvo zdravlja izdaće uputstva o merama zaštite i načinu rada zdravstvenih ustanova, najavljeno je iz ovih institucija.

Hrvatska: Zabranjene posete

U NEKOLIKO hrvatskih bolnica, zbog povećanog broja obolelih od kovida, zabranjena je poseta, ali nema drugih posebnih mera. U splitskom kliničko-bolničkom centru hospitalizovano je dvadesetak obolelih. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da se poslednjih sedmica beleži porast broja obolelih u većini županija. Početkom jula bilo je oko 400 prijavljenih slučajeva zaraze, bez ijednog smrtnog slučaja. Prevladava varijanta omikrona BA.2.86 i podvarijanta JN.1, kao uostalom i u Evropi. (J. K.)

Australija: Nova varijanta LB.1

U AUSTRALIJI, čiji su reprezentativci u plivanju pre nekoliko dana na Olimpijske igre u Pariz stigli sa zaštitnim maskama, pojavila se nova varijanta kovida - LB.1. Tamošnji eksperti navode da bi ovaj podtip mogao brže da se širi od postojećih, a da bi pik najvećeg broja inficiranih mogao da ih sačeka na zimu. Inače, australijski reprezentativci u plivanju pristigli su u Pariz na Olipmpijske igre sa kovid maskama.