STIŽU PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I OLUJNI VETAR: RHMZ izdao najnovije upozorenje

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na pljuskove i grmljavinu koji se na području Srbije očekuju u narednom periodu, a lokalno će biti intenzivniji i praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom.

Foto: Novosti

RHMZ je najavio i slabljenje intenziteta toplotnog talasa.

Maksimalna temperatura



- danas od 35 do 39, u Beogradu oko 37 °S- sutra od 33 do 37, u Beogradu oko 34 °S- u petak i za vikend od 31 do 36 °S

U većim urbanim sredinama i dalje tropske noći, navodi se na sajtu RHMZ-a.

